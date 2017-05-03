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أستراليا.. وولورث تتعاقد مع شركة لمراقبة أجهزة الزبائن

آخر تحديث: منذ 16 دقيقة
المصدر: afr.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا.. وولورث تتعاقد مع شركة لمراقبة أجهزة الزبائن

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تستهدف خدمة "واي فاي" المجانية في متاجر وولورث بأستراليا دفع الزبائن إلى إنفاق أموال أكثر على المشتريات.

 

يأتي ذلك بعد أن تعاقدت وولورث مع شركة "سكاي فاي" التي يقع مقرها في سيدني لتحليل بيانات المستخدمين ومراقبة أنشطتهم على الإنترنت.

 

وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستقوم شركة البرمجيات بتلقي بيانات الواي فاي المجاني من داخل ما يزيد عن 500 متجر وولورث في أستراليا.

 

أي شخص سيدخل متاجر وولورث ويستخدم الواي فاي المجاني سوف تتعقب "سكاي فاي" جهازه المتصل "سمارت فون" أو غيره، حتى لو وضعه داخل جيبه.

 

ولن تكتفي سكاي فاي بمراقبة إشارات الإنترنت، لكنها ستحلل بيانات استخدام السوشيال ميديا.

 

يذكر أن شركة سكاي فاي تكبدت خسارة 2,2 مليون دولار في دخلها بالنصف الأول من العام المالي 2016-17.

وتحلل الشركة أيضا بيانات الإنترنت في أماكن شائعة مثل مركزي "وستفيلد" و"ميرفاك" التجاريين، اللذين يغريان الزبائن بالعديد من الطرق التسويقية كالرسال النصية والإلكترونية.

 

وقال واين أرثر الرئيس التنفيذي لسكاي فاي إن شركته تستطيع إرسال تقارير لحظية إلى فريق التسويق بمتجر وولورث، مع منحهم الخيارات الأفضل لاجتذاب المزيد من الزبائن داخل سلسلة المتاجر الأشهر في أستراليا.

 

أرثر، الذي كان مديرا تنفيذيا بشركة إعلانات، وصف خدمات سكاي فاي بالإستراتيجية والتكتيكية.

 

المصدر: afr.com
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