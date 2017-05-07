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في أستراليا.. المصروف الأسبوعي للزوجة لا يكفي
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - في يوم من الأيام، كان الرجل يأتي إلى منزله قادما من عمله ويسلم راتبه إلى زوجته، التي تقوم تطوعا بمهمة المحاسبة.
ولكن في عهد الاستقلال والحسابات المصرفية المنفصلة، يختار العديد من الأزواج إبقاء أموالهم داخل الصومعة، لكن الأمر يضحى بمثابة مشكلة عندما تضطر الزوجة للتفرغ للمنزل وتربية الأطفال.
هنا تدخل فكرة المخصصات المالية، أو "المصروف" إذ تكشف استطلاعات الرأي التي تجريها جماعات مهتمة بشؤون الأمهات الاعتماد المتزايد من الزوجات على مخصصات مالية أسبوعية يحصلون عليها من أزواجهم لنفقات المعيشة.
هذا الأسبوع، أدت المنازعة القضائية بين كيلي لاندري وزوجها أنتوني بيل إلى تسليط الضوء على الموضوع.
واشتكت لاندري للمحكمة من أن إيداع زوجها في حسابها المصرفي 1000 دولار أسبوعيا ليس كافيا لتغطية نفقات المعيشة، لكنه رفض بقوة تلك الادعاءات.
نجمة "جيت أواي" السابقة التي تسعى للحصول على أمر قضائي بعدم الاعتداء ضد زوجها بيل قالت لمحكمة داونينج سنتر إن نصف المبلغ يذهب لشراء منتجات البقالة، وتساءلت: "هل سبق لكم التسوق في سوبرماركت بالأحياء الشرقية؟"
وذكرت لاندري أنها اتصلت ذات يوم بزوجها عندما لم يكن لديها أي أموال للدفع للعشاء.
من جانبه، قال بيل للمحكمة إنه لا يتذكر حدوث ذلك.
كيلي لاندري
ورغم اختلاف الأوضاع المادية للزوجين الشهيرين عن متوسط ما تنفقه العائلات الأخرى التي قد تعتبر 1000 دولار أسبوعيا مبلغا كبيرا، لكن الجدال أثار الانتباه إلى الأساليب المختلفة التي ينظر بها الأزواج إلى مسألة التدفقات النقدية.
وامتلأت جروبات الأمهات على فيسبوك بتدوينات تنتقد فيه سلب المرأة حقوقهن المالية عندما تتوقف عن العمل.
ثمة العديد من الأمثلة لزوجات يتذمرن من عدم كفاية ما يمنحه أزواجهم لهن لتلبية الاحتياجات الأساسية.
إنها قضية تؤثر بلا شك على العديد من العائلات الأسترالية.
أكثر من ثلث الأزواج في أستراليا يفضلن الانفصال المالي بحسب بحث أجراه موقع "Finder.com.au.
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