دراسة: أستراليا تخذل البدناء

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ذكرت تقارير أن النظام الصحي في أستراليا يخذل الأشخاص الذين يعانون من البدانة.

وكشف أحد البحوث أن واحدا فقط من كل 60 طفلا زائد الوزن أو بدينًا تقدم له مساعدة طبية في كيفية التخلص من الوزن الزائد.

وعلاوة على ذلك، أظهرت نتائج البحث أن العمليات الجراحية للتخلص من الوزن الزائد لا تكون متاحة بسهولة لأكثر الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

النتائج السابقة أكدتها خبيرة بدانة الأطفال لويزي بور، من جامعة سيدني ومستشفى الأطفال في ويستميد.

وناشدت بور زملائها في الكلية الملكية للأطباء الأستراليين في أديلايد بضرورة الاهتمام بعلاج ذوي البدانة.

وتابعت: "الأشخاص الذين يعانون من البدانة يذهبون للأطباء لأسباب عديدة، لكن نادرا ما يتم التطرق إلى علاج فعال للمسبب الرئيسي لمشكلاتهم".

ومضت تقول: " من بين 200 طفل يذهبون إلى الممارس العام في أستراليا، يعاني 60 منهم من زيادة الوزن أو البدانة، يحصل واحد فقط على نوع ما من العلاج".

واستطردت: "إنه حقا أمر يثير القلق، حيث يخذل النظام الصحي الأشخاص الذين يعانون من البدانة".

ورأت بور أن نقص تدريب الأطباء على حالات البدانة أحد الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وكشفت دراسة حديثة نشرتها الدورية الطبية بأستراليا أن الأطباء لديهم مشكلة في تحديد البدانة، وصعوبات في مناقشتها مع مرضاهم، ولا يملكون التدريب الملائم لإدارة المشكلة.

البدانة هي المشكلة الصحية رقم 1 في القرن الواحد والعشرين، حيث تضاعفت أعداد المصابين بها خلال السنوات الأربعين الأخيرة.

لكن لا توجد تغييرات ملمسة في أساليب تدريب الأطباء والممرضات على التعامل مع البدانة.

المصدر: 9news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا