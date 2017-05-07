90 % من الأستراليين: لا منازل للأجيال القادمة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أصبح تسديد ديون الرهن العقاري يمثل عبئا متزايدا يرهق عددا كبيرا من الأستراليين.

ويعتقد الكثيرون أن حلم امتلاك منزل سيكون خارج نطاق الأجيال القادمة، بحسب استطلاع رأي.

وبينما تتأهب الحكومة الفيدرالية للكشف عن إجراءات لتسهيل توفير مساكن بأسعار معقولة في موازنة الثلاثاء، كشف استطلاع رأي أجرته جامعة أسترالية الوطنية أن واحدا من كل خمسة أشخاص يعانون في دفع الرهون العقارية أو قيمة الإيجار، بل أن 2 % يفشلون تماما في التسديد.

كما أوضح الاستطلاع أن حوالي الثلث ذكروا أن المشكلات ستتأزم أكثر إذا زادت أسعار الفائدة بنسبة 2 %.

وأعرب 90 % عن اعتقادهم بأن الأجيال المقبلة لن تضحى قادرة على شراء منزل.

وبشكل ملحوظ، فإن حوالي النصف ممن شاركوا في الاستطلاع قالوا إنهم على أتم الاستعداد لتقبل فكرة عدم ارتفاع قيمة مساكنهم إذا ساهم ذلك في توفير المزيد من الوحدات السكنية بأسعار معقولة.

من جانبه، قال بن فيليبس، الأستاذ بالجامعة الوطنية إن النتائج تشير إلى أن الأستراليين مستعدون لدعم الإجراءات الحكومية التي تستهدف بناء المزيد من المساكن، وإلغاء الحوافز، مثل المديونية السلبية، وخصومات أرباح رأس المال.

وتابع: "الغلاء العقاري أزمة حادة بما فيه الكفاية مما يدفع الكثير من الأستراليين إلى قبول التغيير في السياسات إذا ساهم ذلك في تقليص الأسعار".

وذكرت الحكومة في وقت سابق أنها سوف تستخدم الموازنة المقبلة في الإعلان عن إجراءات جديدة لتحسين أزمة الإسكان لكنها خفضت لاحقا من سقف التوقعات.

وقال 85 % من إجمالي 2513 أسترالي شاركوا في الاستطلاع إنهم يتوقعون زيادة في أسعار المنازل في السنوات الخمس المقبلة.

المصدر: 9news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا