- بالفيديو... امرأة "أصيبت بالجنون" بعد أن شاهدت زوجها مع عشيقته
- بعد مطالبات بفصلها من التلفزيون الأسترالي.. هل تكون هذه نهاية أزمة الناشطة السودانية ياسمين عبدالمجيد؟
- دور المُعلِّمة الجديد.. السيدة الأولى التي اختبرت مهارات ماكرون وضبطت أداءه ستقود فرنسا بقيادتها الرئيس
- شطحات مادونا.. صورة عارية "غريبة" على إنستغرام
- "الذبح الحلال" ممنوع في بلجيكا
- جريمة تهز المجتمع المصري .. رئيس محكمة يقتل مجندا بمسدسه
- فضيحة على الفيسبوك أجبرت شاب لبناني على الانتحار
- لماذا تستحيل ممارسة الجنس في الفضاء؟ وهل تنتصر شركة أفلام البالغين في تحديها للعلماء؟
- الرجال أذكى من النساء.. لا تفرح كثيراً فهذا ما يميِّز المرأة عنك
- جدل بمواقع التواصل بسبب صورة مثيرة لهيفاء بدراما رمضان
- 90 % من الأستراليين: لا منازل للأجيال القادمة
- طرابلس والشّمال: متى يستعيدان الدور المفقود؟
- عن سلاح "المالية" المخفي: التوقيع الرابع
- أول عملية تهجير في دمشق تبدأ بإخراج مقاتلي المعارضة
- هذا ليس وقت المزاح في اليمن
- ميقاتي: الدستور لا يحتمل المسايرة
- حل البرلمان يستحضر مواجهة مع «الثنائي الشيعي» والتمديد في دورة استثنائية يختبر موقف عون
- لبنان يَختبر استقراره في مهلة آخِرها 20 يونيو
- المناطق الآمنة» والصياد الروسي
- التقسيم بدأ بـ 4 مناطق: «هنا كانت سوريا»!
- قوات النظام «تقضم» مناطق «التهدئة»
- «البريمييرليغ».. الكل يهدر النقاط!
- سورية
- توقعات الأبراج ليوم May 8, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 8, 2017
بعد مطالبات بفصلها من التلفزيون الأسترالي.. هل تكون هذه نهاية أزمة الناشطة السودانية ياسمين عبدالمجيد؟
بعد أسبوعين تقريباً من نشر ياسمين عبدالمجيد، الناشطة الأسترالية والسودانية المولد، مشاركةٍ مثيرةٍ للجدل على موقع فيسبوك بمناسبة يوم أنزاك (ذكرى معركة أنزاك كوف الأولى بين المملكة المتحدة والدولة العثمانية)، نجت الناشطة المسلمة الشابة ومقدمة البرامج في قناة "إيه بي سي" الأسترالية من المطالبات بإقالتها من منصبها في عملها بمجلس إدارة مجلس العلاقات الأسترالية العربية (CAAR).
وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب أخيراً عن قرارها، وتصدت لمحاولات وزير الهجرة بيتر دوتون، والسيناتور الليبرالي إيريك أبيتز، وعضو البرلمان الأسترالي عن الحزب الليبرالي الوطني جورج كريستنسن للضغط من أجل إقالة ياسمين.
وقالت جولي في خطابٍ موجهٍ إلى أبيتز، واطّلعت عليه النسخة الأسترالية لموقع هاف بوست، إنَّها تحدثت مع ياسمين شخصياً، لكنَّها قررت عدم فصلها من عملها لأنَّها اعتذرت عن تعليقاتها غير اللائقة، ووافقت على الخضوع لبرنامجٍ إرشادي.
ويُدار مجلس العلاقات الأسترالية العربية بواسطة وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، وأرسل أبيتز خطاباً نصياً إلى جولي في 25 أبريل/نيسان الماضي يدعوها إلى اتخاذ إجراءٍ طارئ.
وأثارت ياسمين غضب بعض المحاربين القدامى في ذكرى يوم أنزاك، وهو ما تسبب في قلقٍ بالغ داخل الحكومة الأسترالية حسبما أكدت جولي، بعد أن كتبت ياسمين على حسابها الشخصي في موقع فيسبوك: "لا يجب أن ننسى. مانوس، ناورو، سوريا، فلسطين..".
وكتبت أرداث ويناشت، أستاذة علم الاجتماع بجامعة ماونت أليسون، على موقع تويتر تعليقاً على الهجوم على منشور ياسمين قائلةً: "يبدو أنَّ حرية التعبير هي امتياز يحظى به فقط البيض".
وحذفت ياسمين المشاركة في نفس اليوم، ونشرت اعتذاراً.
وأعلنت جولي في خطابها أنَّ "ياسمين شعرت بحرجٍ شديدٍ بسبب اعتبار مشاركتها إهانةً وتقليلاً من أهمية يوم أنزاك، والتضحية التي قدمها محاربونا وعائلاتهم"، وقالت إنَّها "كانت تقصد أن تكون المشاركة تذكيراً بالصراعات والأزمات العالمية الحالية".
وكتبت جولي: "اعترفت ياسمين بأنَّ مشاركتها كانت غير لائقة، وأنَّها تسبَّبت في إساءةٍ بالغة للكثيرين في مجتمعنا".
وأضافت قائلةً: "ورغم أنَّ ياسمين لم تكن في حاجة للدفاع عما كتبته، فإنَّها حذفت المشاركة واعتذرت، ولا يوجد داعٍ بالنسبة لي للإشارة إلى قضية حرية التعبير، التي أُثِيرَت معي أيضاً من جانب أعضاء آخرين بالبرلمان".
وسيتولى حسام أبيض، القائم بأعمال مدير مجلس العلاقات الأسترالية العربية نائب عُمدة ولاية أديلايد السابق، مهمة توجيه وإرشاد ياسمين في الفترة القادمة.
وقالت جولي: "بالنظر إلى اعتذار ياسمين، وأنَّ مشاركتها على فيسبوك كانت في نطاقٍ خاص، وغير مرتبطة بمجلس العلاقات الأسترالية العربية، بالإضافة إلى مساهمتها الإيجابية إلى يومنا هذا، وموافقتها على الخضوع للإرشاد بواسطة عضوٍ مجتمعي أكبر سناً وأكثر خبرة، فأنا لا أنوي إنهاء عضويتها في مجلس إدارة مجلس العلاقات الأسترالية العربية".
ورداً على خطاب وزيرة الخارجية الأسترالية، أصدر أبيتز بياناً قصيراً أعرب فيه عن اعتراضه على قرار جولي.
وكتب السيناتور قائلاً: "اعتراف الوزيرة بحاجة ياسمين عبدالمجيد إلى الإرشاد الشخصي يكشف الكثير عن ملاءمتها وقدرتها على شغل مناصب استشارية تُموَّل من أموال دافعي الضرائب".
وكانت العديد من العرائض، التي جمعت عشرات الآلاف من التوقيعات، تدعو قناة "إيه بي سي" إلى فصل ياسمين من منصبها كمقدمة برامج، لكنَّ هيئة الإذاعة الوطنية وقفت إلى جانب ياسمين.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- بعد مطالبات بفصلها من التلفزيون الأسترالي.. هل تكون هذه نهاية أزمة الناشطة السودانية ياسمين عبدالمجيد؟
- 90 % من الأستراليين: لا منازل للأجيال القادمة
- في أستراليا.. المصروف الأسبوعي للزوجة لا يكفي
- دراسة: أستراليا تخذل البدناء
- آستراليا: هل يستشهد عبيد بمجلس اللوردات البريطاني؟
- أستراليا.. وولورث تتعاقد مع شركة لمراقبة أجهزة الزبائن
- منظمة التجارة العالمية تصفع صناعة السجائر في أستراليا
- أستراليا تراجع قواعد تأشيرة المهاجرين الأثرياء
- مقابل 10 آلاف دولار.. أستراليا تمنح آباء المهاجرين تأشيرة 5 سنوات
- تحذير لأصحاب الأعمال في أستراليا.. مكتب الضرائب يستهدف "نقاط الولاء"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)