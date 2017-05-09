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أستراليا تفرض غرامة 5000 دولار على كل أجنبي يترك منزله خاويا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - اتضحت بعض ملامح الموازنة الفيدرالية الأسترالية التي يستعد الائتلاف للإعلان عنها.
وتتأهب حكومة مالكولم تيرنبول للكشف عن حزمة من التعديلات في الموازنة الفيدرالية، والتي يتوقع أن تتضمن خطة لتغريم الأجانب حوالي 50000 دولار لترك وحداتهم السكنية خاوية.
لكن الحكومة الفيدرالية استبعدت أي تغييرات في المديونية السلبية أو خصومات أرباح رأس المال.
يأتي ذلك بينما كشف استطلاع صادم يرصد أزمة القطاع العقاري أن واحدا من كل 5 أستراليين يعانون في دفع الرهن العقاري أو مدفوعات الإيجار.
كما ذكر 23 % أن الصعوبات المالية ستتزايد وطأتها إذا أقدمت الحكومة الفيدرالية أسعار الفائدة بنسبة 2 %، بحسب استطلاع الجامعة الوطنية الأسترالية.
وترى الأجيال الجديدة أن فكرة امتلاك منازل ستتحقق بدرجة تقل كثيرا عن أسلافهم وفقا لاستطلاع أجرته الجامعة الوطنية الأسترالية.
كما يعتقد نحو 87 % من الأستراليين أن الأجيال المقبلة لن تكون قادرة على شراء منزل.
نتائج الاستطلاع التي نشرت الأحد تظهر أن 75 % من الأستراليين ما زالوا ينظرون إلى فكرة امتلاك منزل كجزء من أسلوب حياتهم، بينما تنخفض النسبة إلى 60 % فحسب في الفئة العمرية بين 18-24 عاما.
وقال 68 % إنهم يخشون عدم القدرة على تحمل شراء وحدات سكنية خاصة بهم.
جيل شيبارد قائد الفريق البحثي رأى أن الاستطلاع أوضح أن امتلاك منزل ما زال ينظر إليه باعتباره أسلوبا أستراليا للحياة، لكن تلك الفكرة تفقد واقعيتها بمرور الوقت.
وفسر ذلك قائلا: "الأجيال لشابة تشعر بالتشاؤم بشكل خاص وفقدوا إيمانهم بقدرتهم على شراء منزل مما يمثل ورطة للحكومة الفيدرالية والولايات".
وأظهر الاستطلاع دعما قويا لتقديم منح للراغبين في شراء المنزل الأول، بينما دعم 51.7 % فكرة حذف المديونية السلبية.
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