- ريهانا بالبيكيني الأصفر الذي كشف مؤخرتها بشكل معيب!!
- رجل سعودي يطلق أخته
- بالخطوات...اكتشف سرقة "واي فاي" الإنترنت الخاص بك
- سوريا.. جولة جديدة من محادثات جنيف في 16 مايو
- وزير دفاع إيران يهاجم حكام العرب.. هكذا هدّد السعودية
- أستراليا: إيمان شاروبيم.. حياة من الرفاهية على حساب المهاجرات
- أستراليا تفرض غرامة 5000 دولار على كل أجنبي يترك منزله خاويا
- «حماس»: خطأ تقديم الآيديولوجيا على القضية
- انفصال الجنوب عن اليمن
- فوز بأصوات مستعارة وربح على درب هزيمة
- «البرتقالي» يناور ويعيد «الكرة» لحزب الله... وهذه «هواجس» بري
- عون: إطمئنوا.. سنصل الى قانون.. وبرِّي قلق من «تقسيم».. ودردشة في السراي
- «القوات» ماضية في الهجوم على «التيار» كهربائياً: حرب «التصويت» تستعر
- حدود المناطق الآمنة في سوريا
- توقعات الأبراج ليوم May 9, 2017
- الحريري يعرض مشروعاً انتخابياً اليوم
- حدث في مثل هذا اليوم May 9, 2017
- هل ينجح الحريري في إخراج لبنان من أَسْر قانون الانتخاب؟
- يوفنتوس والتاريخ في وجه موناكو
- غموض في جريمة قتل الشابة إيليان... والقضية تتفاعل
- رواية مغايرة للأزمة بين «الأصفر» و«البرتقالي»
- مساعٍ جدّية لاعتماد مشروع ميقاتي مُعدَّلاً...
- الطريق الأقصر إلى قانون 2008 لا تمر بالمادتين 25 و74
- وليد جنبلاط: لعهد متعثّر وبرّي حليفي الوحيد
- قصة الغزو الأميركي للبنان بعد أحداث العام ١٩٥٨
أستراليا: إيمان شاروبيم.. حياة من الرفاهية على حساب المهاجرات
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - اتُهمت إيمان شاروبيم المرشحة السابقة لجائزة "أسترالية العام" بعيش حياة من الرفاهية على حساب النساء المهاجرات اللاتي كانت تتلقى أموالا حكومية لمساعدتهن.
شاروبيم، مناصرة حقوق المرأة، والتي دخلت القائمة النهائية لجائزة "أسترالية العام" في 2015 متهمة باختلاس أكثر من نصف مليون دولار من الأموال العامة بينما كانت رئيسة تنفيذية لهيئة الخدمات الصحية للنساء المهاجرات، وكذلك مقابل دعم خطة لدعم الإسكان للنساء غير الناطقات باللغة الإنجليزية.
وظلت شاروبيم تتلقى تمويلات على مدى أكثر من نصف عقد، بحسب جلسة استماع داخل المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد.
ومن بين مظاهر الرفاهية في حياة شاروبيم تمتعها بشراء مجوهرات بالتفصيل، ومنتجات تجميل، وخدمات أسنان، وعطلات، وجمنازيوم، وخدمات توصيل طعام، وبرامج تخسيس، ومرسيدس بينز، وجراحة تجميلية.
كل ذلك كانت جزءا من إجمالي 685 ألف دولار من الأموال التي أساءت استغلالها.
وكشف المحققون عن مدفوعات مكررة بعشرات الآلاف من الدولار من أموال دافعي الضرائب إلى الحساب الشخصي لشاروبيم، بينها 18000 دولار أنفقتها في "هارفي نورمان"، وأكثر من 41000 دولار في متجري مجوهرات، و18000 دولار في أشياء تتعلق بالجمال، و15000 دولار في Myer و5000 دولار في مركز "بونيريج جاردن".
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- شطحات مادونا.. صورة عارية "غريبة" على إنستغرام
- جدل بمواقع التواصل بسبب صورة مثيرة لهيفاء بدراما رمضان
- بعد مطالبات بفصلها من التلفزيون الأسترالي.. هل تكون هذه نهاية أزمة الناشطة السودانية ياسمين عبدالمجيد؟
- بالفيديو... امرأة "أصيبت بالجنون" بعد أن شاهدت زوجها مع عشيقته
- دور المُعلِّمة الجديد.. السيدة الأولى التي اختبرت مهارات ماكرون وضبطت أداءه ستقود فرنسا بقيادتها الرئيس
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- أستراليا: إيمان شاروبيم.. حياة من الرفاهية على حساب المهاجرات
- أستراليا تفرض غرامة 5000 دولار على كل أجنبي يترك منزله خاويا
- بعد مطالبات بفصلها من التلفزيون الأسترالي.. هل تكون هذه نهاية أزمة الناشطة السودانية ياسمين عبدالمجيد؟
- 90 % من الأستراليين: لا منازل للأجيال القادمة
- في أستراليا.. المصروف الأسبوعي للزوجة لا يكفي
- دراسة: أستراليا تخذل البدناء
- آستراليا: هل يستشهد عبيد بمجلس اللوردات البريطاني؟
- أستراليا.. وولورث تتعاقد مع شركة لمراقبة أجهزة الزبائن
- منظمة التجارة العالمية تصفع صناعة السجائر في أستراليا
- أستراليا تراجع قواعد تأشيرة المهاجرين الأثرياء
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)