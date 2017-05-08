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أستراليا: إيمان شاروبيم.. حياة من الرفاهية على حساب المهاجرات

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: 9news.com.au
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: إيمان شاروبيم.. حياة من الرفاهية على حساب المهاجرات

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - اتُهمت إيمان شاروبيم المرشحة السابقة لجائزة "أسترالية العام" بعيش حياة من الرفاهية على حساب النساء المهاجرات اللاتي كانت تتلقى أموالا حكومية لمساعدتهن.

 

شاروبيم، مناصرة حقوق المرأة، والتي دخلت القائمة النهائية لجائزة "أسترالية العام" في 2015 متهمة باختلاس أكثر من نصف مليون دولار من الأموال العامة بينما كانت رئيسة تنفيذية لهيئة الخدمات الصحية للنساء المهاجرات، وكذلك مقابل دعم خطة لدعم الإسكان للنساء غير الناطقات باللغة الإنجليزية.

 

وظلت شاروبيم تتلقى تمويلات على مدى أكثر من نصف عقد، بحسب جلسة استماع داخل المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد.

 

ومن بين مظاهر الرفاهية في حياة شاروبيم تمتعها بشراء مجوهرات بالتفصيل، ومنتجات تجميل، وخدمات أسنان، وعطلات، وجمنازيوم، وخدمات توصيل طعام، وبرامج تخسيس، ومرسيدس بينز، وجراحة تجميلية.

 

كل ذلك كانت جزءا من إجمالي 685 ألف دولار من الأموال التي أساءت استغلالها.

وكشف المحققون عن مدفوعات مكررة بعشرات الآلاف من الدولار من أموال دافعي الضرائب إلى الحساب الشخصي لشاروبيم، بينها 18000 دولار أنفقتها في "هارفي نورمان"، وأكثر من 41000 دولار في متجري مجوهرات، و18000 دولار في أشياء تتعلق بالجمال، و15000 دولار في Myer و5000 دولار في مركز "بونيريج جاردن".

 

المصدر: 9news.com.au
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