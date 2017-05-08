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رفضت الوقوف للقاضي أو خلع البرقع.. أستراليا تتهم موتيا الزاهد بعدم احترام المحكمة
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - اتهمت محكمة أسترالية امرأة مسلمة تدعى موتيا الزاهد بعدم الاحترام جراء رفضها الوقوف لقاض في سيدني أو خلع برقعها داخل المحكمة.
وتعد هذه الحالة الأولى بنيو ساوث ويلز التي توجه فيها تهمة ارتكاب "سلوك غير محترم" في المحكمة.
موتيا الزاهد رفضت الوقوف للقاضي أندريه بالا، وكذلك امتنعت عن خلع برقعها أثناء إحدى جلسات المحكمة أواخر 2016.
وقالت وزارة العدل الثلاثاء إن الزاهد تم إخطارها بضرورة المثول أمام المحكمة لتسعة اتهامات تتعلق بـ "ممارسة تصرف غير محترم داخل قاعة المحكمة".
ودخل قانون نيو ساوث ويلز المتعلق بذلك الشأن قيد التنفيذ في سبتمبر 2016 حيث ينص على تجريم أي شخص لا يتصرف باحترام داخل المحكمة أو أمام القاضي أثناء نظر قضية ما.
وكان حمدي القدسي زوج الزاهد قد صدر ضده حكم بالحبس داخل المحكمة العليا في سبتمبر لضلوعه في الترتيب لسفر 7 أشخاص إلى سوريا للقتال بجانب جماعات إرهابية.
وكانت موتيا الزاهد داخل المحكمة أواخر العام الماضي تحاول مقاضاة الشرطة بتهمة العنف أثناء مداهمة لمنزل عائلتها في ريفيسبي عام 2014.
ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة الزاهد 15 يونيو المقبل.
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