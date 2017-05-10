حزب التحرير يتساءل: هل لنا مستقبل في أستراليا؟

وسيم دريهي المتحدث باسم حزب التحرير

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يعقد حزب التحرير مؤتمرا حول تزايد مشاعر الكراهية ضد المسلمين، متسائلا : "هل لدينا مستقبل هنا في أستراليا".

الحزب المتشدد الذي يدعو لتطبيق الشريعة طرح تساؤلات في مقطع فيديو نشره مؤخرا حول إذا ما كان هناك مستقبل للمسلمين في أستراليا.

وادعى حزب التحرير أن المسلمين يعاملوا ككبش فداء لمشكلات أستراليا.

ونشر حزب التحرير مقطع فيديو يتهم الغرب بإلقاء المشكلات على عاتق المسلمين مثل أزمة "التشرد".

وسيم دريهي، المتحدث المثير للجدل باسم حزب التحرير ظهر في الفيديو وطرح السؤال التالي: "هل يستطيع المسلمون الاستمرار في العيش داخل أستراليا؟ هل ينتظرنا مستقبل هنا؟"

يذكر أن المتحدث الرسمي للحزب هو نفس الرجل الذي رفض إدانة داعش عام 2014 رغم تكرار السؤال عليه 10 مرات في مقابلة مع "إيه بي سي" مع المذيعة إيما البرسي.

الفيديو المذكور يروج لمؤتمر يعتزم حزب التحرير عقده في سيدني بعنوان "الكراهية تتزايد: الإسلام داخل غرب عدائي".

ومن المقرر انعقاد المؤتمر في موقع غير معلن في كانتربيري، وسيديره متحدث رسمي آخر هو عثمان بدر، الذي سجلت له ديلي ميل أستراليا في مارس الماضي قوله إن حزب التحرير يدعم عقاب قطع الرأس للمرتدين عن الإسلام.

حزب التحرير، المحظور في ألمانيا وهولندا وعدد من الأقطار الإسلامية مثل بنجلاديش وباكستان يعقد المؤتمر الأحد المقبل.,

الفرع الأسترالي من حزب التحرير نشر فيديو على فيسبوك ادعى فيه أن حوالي 50 % من الأستراليين سوف يدعمون فرض حظر على هجرة المسلمين، تماشيا مع اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويظهر الفيديو نساء محجبات، وكذلك قيادات بالحزب مثل حمزة قريشي المتحدث باسمه الذي تساءل: "هل لدى المسلمين مستقبل في الغرب؟"

حمزة قريشي المتحدث باسم حزب التحرير

المصدر: dailymail.co.uk رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا