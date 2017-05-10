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أستراليا تسجل رقما قياسيا في شراء النساء للأدوات الجنسية
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية إن أستراليا الدولة الوحيدة التي تشهد شراء النساء أدوات جنسية بنسبة أكثر من الرجال، بحسب أحد البحوث.
الاستطلاع المذكور أجراه متجر الأدوات الجنسية الإلكتروني "Lovehoney" الذي استطلع آراء 400 ألف من زبائنه في 6 دول.
وخلصت نتائج الاستطلاع إلى أن مشتريات نساء أستراليا من الأدوات الجنسية تتجاوز رجالها.
وعلاوة على ذلك فإن شراء نساء أستراليا لأزياء مثيرة جنسيا يتجاوز الأمريكيات بمعدل ثلاث أضعاف.
الاستطلاع شارك فيه 400 ألف شخص من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة بجانب أستراليا.
وكشفت النتائج أن نسبة شراء الأدوات الجنسية في أستراليا تبلغ 52 % للنساء مقابل 48% للرجال.
وفي فرنسا، بلغت النسبة للرجال 58.4 %، بينما تساوت النسبة بين الجنسين في المملكة المتحدة.
سكان مدينة برزبين هم الأكثر شراء للأدوات الجنسية في أستراليا ثم داروين وهوبارتت في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
أما سيدني فقد جاءت في المركز الرابع في الترتيب.
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