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عاهرة شوارع.. أخطر مهنة في أستراليا
ملبورن, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - سردت بعض عاهرات الشوارع في أستراليا معاناتهن مع الزبائن وتعرضهن للصعوبات ما يجعلهن يعملن في أخطر مهنة في أستراليا.
ريني امرأة تعمل بشكل موسمي في مهنة الدعارة، وتضع تسعيرة ثابتة لا تتنازل عنها: 100 دولار لممارسة الجنس معها بشكل كامل، و 50 دولار لممارسات جنسية أقل، وفقا لمقابلة مع شبكة نيوز الأسترالية.
ومع انخفاض درجات الحرارة، اضطرت ريني لارتداء بالطو أحمر فوق فستانها الأبيض القصير، وحذاء بكعب عال.
ريني، تبلغ من العمر 42 عاما، لكنها تبدو أصغر سنًا.
وقال لشبكة نيوز إن المخاطر تنتظرها في كل مكان، سواء من رجال الشرطة، أو من المدمنين
.
ورغم ذلك، لا تكره ريني مهنتها وقالت: "ما زلت أحب الجانب الشقي من المهنة، لكنها خطيرة، قابلت أناسا هاجموني بمضارب البيسبول، وآخرون تصرفوا بشكل معتوه على الثلج".
وأردفت: "أفعل ذلك على مدى 20 عاما، وتعلمت كيف أحاول الوصول إلى بر الأمان حال حدوث شيء ما، لكن يبقى الخطر قائما".
ومكثت شبكة نيوز 3 ليالي لمراقبة عاهرات الشوارع في St Kilda.
يأتي ذلك بعد مرور 5 سنوات من مقتل العاهرة تراسي كونيلي في شاحنتها.
ووصفت ريني صديقتها الراحلة كونلي بأنها كانت "إنسانة رائعة"، وعثر على جثتها مضروبة حتى الموت .
ولفتت الشرطة أن كونلي عادت إلى شاحنتها التي كانت تعيش فيها في تمام الثانية صباح الثلاثاء 2013 وقتلت قبل الساعة 2.30
ومنذ مقتل كونلي، فقد مجتمع عاهرات St Kilda البالغ عددهن حوالي 250 سبعة نساء أخريات.
وأضافت ريني: "أحاول البقاء هادئة، وأحترم باقي العاملات، لكن معظمهن من مدمنات المخدرات".
وواصلت: "لا أتعاطى مخدرات، فقط شممت سطرا من الكوكايين مع زبون، لكني لا أدفع للمخدرات.
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العنكبوت الالكتروني
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