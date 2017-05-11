- أستراليا: رغم السجن.. إيدي عبيد يحصل على 120 ألف دولار سنويا
- أب يعاقب ابنته بطريقة قاسية بعد تمزيق أوراق طلاق والديها
- نبش قبر زوجته وأعاد جثتها إلى منزله... وما يفعله بها منذ 13 عاماً صادم
- فضيحة 2017... صور إباحية لملكة جمال لبنانية!
- بالفيديو.. مراهقة تخرج من "قبرها" حية
- مياه الشرب تصيب 30 مليون شخص بالسرطان في دولة عظمى
- سلاح الجو الأردني يُسقط طائرة استطلاع قرب الحدود السورية
- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم May11, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 11, 2017
- منعطفات جديدة ومتفاوتة في البلدان الأربعة المأزومة
- النسبية تتقدم في انتظار «مخرج لائق» للتيار
- الحريري: ما لم نتوصل إلى قانون انتخاب لا أنا ولا غيري يمكننا تحّمل جو البلد
- و«القوات» تشيد بالإداء الحكومي لحزب الله ! جنبلاط مُستاء من الحريري لهذه الأسباب
- واشنطن غير مهتمة بالفراغ: الاستقرار الأمني والنقدي أولاً
- لماذا هذا الحشد لزعماء 17 دولة إسلامية وعربية لفرش السجاد الأحمر للرئيس ترامب على ارض الحرمين الشريفين؟ وما هي الانجازات التي قدمها للعرب والمسلمين غير الكراهية والعنصرية حتى يستحق هذا التكريم من دون زعماء أمريكا والعالم الآخرين؟ وما هي عناصر “الطبخة” التي يجري اعدادها على نار ساخنة؟
- «النوايا» تهتز بين معراب والتيار: القوات «تريد إفشال العهد»
- مجلس الشيوخ: من «الاتفاق الثلاثي» إلى لقاء روما
- مسؤولون في الدولة يُمعنون في ضرب مشروعيتها
- الخروج من الفراغ لى وضع أخطر؟
- غرْبة وحضور!!
- كيف سيواجه لبنان المِهَل والمواعيد؟
- حديث عن تسوية لجلسة 15 الجاري.. وعون يتبنى «التأهيلي»
- أخبار وأسرار لبنانية
- الحريري يبدل إسم ″قانون ميقاتي″.. ويعتمده!
أستراليا: رغم السجن.. إيدي عبيد يحصل على 120 ألف دولار سنويا
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ما زال الوزير العمالي السابق بنيو ساوث ويلز إيدي عبيد الذي يقضي حاليا عقوبة السجن يستقبل معاشه البرلماني.
وكانت محكمة أسترالية قد أصدرت حكما في يونيو الماضي بحبس السياسي العمالي السابق 5 سنوات بتهمة سوء السلوك أثناء تقلده منصبا عاما.
والآن تقبع حكومة نيو ساوث ويلز تحت ضغوط لتفسير لماذا لم تغير القانون لتمنعه من الاستمرار في الحصول على المعاش.
وبحسب تقرير لسكاي نيوز العام الماضي، فإن معاش عبيد يبلغ 120 ألف دولار سنويا ويستمر مدى الحياة.
وينبغي على حكومة الولاية إجراء تغييرات مفادها أن يفقد أعضاء البرلمان السابقون معاشهم إذا أدينوا بتهمة تتعلق بفترة وجودهم في المنصب.
وفي ديسمبر العام الماضي، قال رئيس حكومة نيو ساوث ويلز آنذاك مايك بيرد إنه بعد استنئاف البرلمان جلساته في 2017 ستتحرك الحكومة لتعديل قانون المعاش الذي يعزي لعام 1971.
لكن لا شي ء حدث بالفعل، ويحاول جيفيج شوبريدج نائب الخضر معرفة أسباب عدم حدوث التغييرات.
وقال شوبريدج متحدثا عن عبيد: "إنه رجل يحصل على مئات الآلاف من الدولارات من الأموال العامة، كان أولى بها أن تذهب لقطاعات أهم مثل التعليم"
شوبريدج ذكر أن الرأي العام يمتلك الحق في معرفة متى يتوقف إيدي عبيد عن تلقي معاشه البرلماني.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- أستراليا: رغم السجن.. إيدي عبيد يحصل على 120 ألف دولار سنويا
- عاهرة شوارع.. أخطر مهنة في أستراليا
- أستراليا تسجل رقما قياسيا في شراء النساء للأدوات الجنسية
- حزب التحرير يتساءل: هل لنا مستقبل في أستراليا؟
- رفضت الوقوف للقاضي أو خلع البرقع.. أستراليا تتهم موتيا الزاهد بعدم احترام المحكمة
- أستراليا: إيمان شاروبيم.. حياة من الرفاهية على حساب المهاجرات
- أستراليا تفرض غرامة 5000 دولار على كل أجنبي يترك منزله خاويا
- بعد مطالبات بفصلها من التلفزيون الأسترالي.. هل تكون هذه نهاية أزمة الناشطة السودانية ياسمين عبدالمجيد؟
- 90 % من الأستراليين: لا منازل للأجيال القادمة
- في أستراليا.. المصروف الأسبوعي للزوجة لا يكفي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)