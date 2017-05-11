أستراليا: رغم السجن.. إيدي عبيد يحصل على 120 ألف دولار سنويا

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ما زال الوزير العمالي السابق بنيو ساوث ويلز إيدي عبيد الذي يقضي حاليا عقوبة السجن يستقبل معاشه البرلماني.

وكانت محكمة أسترالية قد أصدرت حكما في يونيو الماضي بحبس السياسي العمالي السابق 5 سنوات بتهمة سوء السلوك أثناء تقلده منصبا عاما.

والآن تقبع حكومة نيو ساوث ويلز تحت ضغوط لتفسير لماذا لم تغير القانون لتمنعه من الاستمرار في الحصول على المعاش.

وبحسب تقرير لسكاي نيوز العام الماضي، فإن معاش عبيد يبلغ 120 ألف دولار سنويا ويستمر مدى الحياة.

وينبغي على حكومة الولاية إجراء تغييرات مفادها أن يفقد أعضاء البرلمان السابقون معاشهم إذا أدينوا بتهمة تتعلق بفترة وجودهم في المنصب.

وفي ديسمبر العام الماضي، قال رئيس حكومة نيو ساوث ويلز آنذاك مايك بيرد إنه بعد استنئاف البرلمان جلساته في 2017 ستتحرك الحكومة لتعديل قانون المعاش الذي يعزي لعام 1971.

لكن لا شي ء حدث بالفعل، ويحاول جيفيج شوبريدج نائب الخضر معرفة أسباب عدم حدوث التغييرات.

وقال شوبريدج متحدثا عن عبيد: "إنه رجل يحصل على مئات الآلاف من الدولارات من الأموال العامة، كان أولى بها أن تذهب لقطاعات أهم مثل التعليم"

شوبريدج ذكر أن الرأي العام يمتلك الحق في معرفة متى يتوقف إيدي عبيد عن تلقي معاشه البرلماني.

المصدر: startsat60.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا