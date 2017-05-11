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خبراء: موازنة 2017 لن تحل أزمة الإسكان في أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - رأى خبراء أستراليون أن الموازنة الفيدرالية الجديدة 2017 لن تحل أزمة الغلاء العقاري الذي يضرب البلاد.
وبعد الضغوط التي أدت إلى عدم المساس إلى حد كبير بما يسمى "المديونية السلبية" الخاصة بالقروض العقارية، حذر اقتصاديون من عدم اتخاذ الحكومة قرارات حاسمة بشأن أسعار المنازل.
لكن بالمقابل، أثار اقتصاديون الشكوك بشأن الحزمة المذكورة، بدعوى أن الإجراءات متواضعة ولا يحتمل أن تحدث تأثيرا كبيرا.
بريندان رين، كبير الاقتصاديين في "كيه بي إم جي" قال إن العوامل الخمسة التي تحدد أسعار المساكن في أستراليا تتمثل في الإمدادات السكنية، وزيادة الطلب، والمستثمرين المحليين، والمستثمرين الأجانب، والسعر الحقيقي للأموال.
ولفت إلى أن الموازنة ركزت فقط على عاملين من الخمسة، وهما الإمدادات السكنية، والمستثمرين الأجانب، وتجاهلت الباقي.
وتابع: "لا يبدو هذا كافيا، لأن أسعار الإسكان هو خليط من العوامل".
النشطاء المعنيين بقطاع المشردين قالوا إن الحزمة المذكورة لن تفلح في توفير مساكن بأسعار معقولة.
وعلاوة على ذلك، أثار اقتصاديون وخبراء ضرائب الشكوك بشأن جدوى التعديلات الجديدة، بدعوى أنها لن تفعل إلا القليل للحد من ضغوط الأسعار.
وبالمقابل، رحب كين موريسون، الرئيس التنفيذي لمجلس العقارات الأسترالي رحب بقرار الحكومة بعدم المساس بشكل كبير بالمديونية السلبية وخصومات أرباح رأس المال.
وأضاف: "لقد اتخذت الحكومة القرار الصحيح بمقاومة المطالبات بإجراء تغييرات كلية في المديونية السلبية، إنه نظام قائم منذ أكثر من 100 عام وليس مسؤولا عن غلاء الأسعار العقارية".
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