ماذا قال بيل شورتن عن موازنة أستراليا 2017؟

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ألقى قائد حزب العمال الفيدرالي المعارض بيل شورتن خطابا للرد على موازنة 2017 مساء الخميس.

وذكر شورتن أن الحكومة لا ينبغي عليها تقليص الضرائب لأصحاب الدخول المرتفعة، ثم الادعاء بأنها أنجزت مهمة الإصلاحات الضريبية.

ورغم أن حزب العمال المعارض لم يتخذ قراراه بعد إذا ما كان سيدعم الزيادة المقترحة في ضريبة المديكير لتمويل الخطة القومية للتامين على العجز، لكن شورتن قال إنه لا ينبغي فرض ضرائب إضافية على الطبقتين الوسطى والعاملة، في الوقت الذي يتم فيه تقليص ضرائب أصحاب الدخول المرتفعة والشركات متعددة الجنسيات.

اقتراح الزيادة الضريبية لتمويل خطة العجز هو أكبر إجراءت الحكومة في الموازنة الجديدة حيث يستهدف جمع 8.2 مليار دولار.

وقال وزير الخزانة سكوت موريسون في وقت الاستجواب البرلماني الأربعاء : "نرغب أن تقابلونا في منتصف الطريق"، داعيا حزب العمال إلى دعم الإجراء والتوقف عن الجدال بشأن تمويل خطة العجز.

وكانت حكومة أبوت قد فرضت 2 % ضريبة عجز في موازنة 2014 وتنطبق على أصحاب الدخول التي تتجاوز 180 ألف دولار سنويا، ويتوقع انتهاؤها في نهاية يونيو.

وأردف شورتن إن عجز الموازنة هذا العام يتجاوز 10 أضعاف التوقعات الأولية لليبراليين، مستنكرا إعلان رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول بأن "المهمة انتهت" فيما يتعلق بإصلاحات الموازنة.

المصدر: theguardian.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا