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المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار الجالية اللبنانية والعربية

اعتقال امرأة اعتدت على 4 طالبات محجبات في أستراليا

آخر تحديث: منذ 2 ساعة 29 دقيقة
المصدر: الخليج أونلاين
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 115
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اعتقال امرأة اعتدت على 4 طالبات محجبات في أستراليا
جامعة سيدني

أوقفت الشرطة الأسترالية، الخميس، امرأة اعتدت بالضرب على أربع طالبات على خلفية ارتدائهن الحجاب بالقرب من جامعة بالعاصمة سيدني.

 

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الخميس، أن حادثة الاعتداء وقعت الأربعاء، عندما هاجمت امرأة في الـ39 من عمرها، أربع فتيات، وقامت بلكم إحداهن على وجهها، خارج جامعة التكنولوجيا في سيدني.

 

وأضاف الصحيفة أن الشرطة اعتقلت المرأة المشتبه بها بتهمة الاعتداء المشترك والتسبب بأضرار جسدية للمعتدى عليهن.

 

واعتبرت الشرطة ما حدث جريمة كراهية، وتوعدت بـ"عدم التسامح مع الاعتداء والسلوك العنصري".

 

ولدى مثولها أمام المحاكمة، الخميس، قالت المرأة المعتدية والتي تدعى (ماريا ويلسون)، إنها لا ترى أي مشكلة في ضربها للمسلمات اللاتي يرتدين الحجاب، بحسب صحيفة ديلي تلغراف.

 

ووصف قاضي المحكمة المركزية حادثة الاعتداء بأنها "خطيرة وغير مبررة"، لتقاطعه المرأة المعتدية قائلةً: "لا أرى أي خطأ في ضرب المسلمين".

 

وأضافت: "كل ما فعلته أني ضربت مسلمة، ولا أرى مشكلة في ذلك".

 

بدورها علقت مريم فيزادة، المتحدثة باسم "سجل الإسلاموفوبيا في أستراليا"، على الحادثة قائلة: "إن النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب غالباً ما يكن ضحايا سوء المعاملة"، وفقاً لديلي ميل.

 

وأضافت: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد وتيرة حوادث الخوف من الإسلام ومستوى العنف".

 

وسجلت جرائم الكراهية ضد المسلمين في الغرب تزايداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، بحسب ما أظهرت إحصاءات.

المصدر: الخليج أونلاين

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