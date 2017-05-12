- تريجز: الهجوم على ياسمين عبد المجيد جزء من شيطنة مسلمي أستراليا
- هل تتحوّل معركة قانون الانتخاب في لبنان... «صندوق باندورا»؟
- الشريف: طرابلس رسالة تعايش ولها الكثير من الحقوق بذمة الدولة
- بحثاً عن بدائل بشار
- ألمانيا تشهد إقبال "الشرقيات" على عمليات رتق البكارة.. وبديل صناعي بـ 54 يورو!
- شكت في سلوك زوجها مع ابنته فزرعت كاميرا واكتشفت الصدمة !
- مصر: المحكمة تنظر أولى جلسات محاكمة متهم اغتصب والدته وقتلها !
- كم بلغت قيمة خاتم زواج وفاء كيلاني من تيم حسن؟
- بعد جدل برنامجها الديني.. سما المصري تفتي في الغناء
- إيران وتغيير السلوك
- إقالة كومي واعتباطية دونالد ترامب
- ما قبل زيارة ترامب للرياض وما بعدها
- الكهرباء تتحول إلى سجال سياسي يهدد حكومة الحريري
- «حزب الله» يعلن تفكيك نقاطه العسكرية على الحدود السورية
- نصرالله : المهمة على الحدود الشرقية «أنجزت» ولا حرب اسرائيلية
- «التيار» يلاقي حزب الله: فتح دورة استثنائية لمجلس النواب
- تساؤلات حول دعوة الحريري الى قمة الرياض و«هدوء» إنتخابي
- بدون تعليق
- اتصال مثير تلقاه لبنانيون خلال خطاب نصر الله
- نصر الله: انسحبنا من حدود سوريا والمهدي سيخرج من..
- توقعات الأبراج ليوم May12, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 12, 2017
- تأكيد إيقاف الكويت
- «التيار حليف الكلّ»... إلى متى؟
- من سرَّب مسوَّدة العقوبات الأميركية... ولماذا؟
تريجز: الهجوم على ياسمين عبد المجيد جزء من شيطنة مسلمي أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - عبرت جيليان تريجز رئيسة اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان عن قلقها من زيادة التسامح تجاه محاولات شيطنة المسلمين وتفشي خطاب الكراهية الموجه للأقليات.
وقالت تريجز إن الجدل حول تدوينة يوم الأنزاك على الحساب الرسمي للفيسبوك الخاص بالكاتبة والمذيعة التلفزيونية المحجبة ياسمين عبد المجيد يعتبر "مثالا على زيادة التسامح تجاه عملية شيطنة المسلمين بشكل عام".
وكتبت عبد المجيد في 25 أبريل: "أخشى أن ننسى. (مانوس وناورو وسوريا وفلسطين.. " قبل أن تحذف التدوينة.
وتابعت تريجز: "بالرغم من اعتذارها السريع عما أدركت أنه تعليق لا يحترم ذكرى يوم الأنزاك، لكن تم استغلال هذه الواقعة الصغيرة للمطالبة بفصل عبد المجيد من مجلس العلاقات الأسترالية العربية، وتقييد حريتها في التعبير، والمطالبة بإعادتها إلى السودان بلدها الأم".
وذكرت تريجز أن الأمر المشجع هو عدم خضوع وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب للضغوط بشأن إقصاء عبد المجيد من المجلس التابع للحكومة.
ورأت تريجز أن الهجوم الشرس الذي تعرضت له عبد المجيد يمثل دليلا على زيادة وتيرة خطاب الكراهية ضد الأقليات في أستراليا، لا سيما المسلمين.
ومضت تقول: "ثمة دليل ثابت على تعرض المسلمين لمعدلات عالية من العنصرية أكثر من كافة الجماعات الأخرى في المجتمع الأسترالي، بل أن الحجاب بات ذريعة لمهاجمة المسلمات".
واستطردت: "المجتمع المسلم يتعرض لخطاب الكراهية والتمييز في الوظائف وتوصيل البضائع والخدمات".
رئيسة لجنة حقوق الإنسان التي تنتهي سنواتها الخمسة في المنصب الشهر المقبل وصفت القوانين الأسترالية الخاصة بحماية حقوق الإنسان بالضعيفة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- تريجز: الهجوم على ياسمين عبد المجيد جزء من شيطنة مسلمي أستراليا
- اعتقال امرأة اعتدت على 4 طالبات محجبات في أستراليا
- ماذا قال بيل شورتن عن موازنة أستراليا 2017؟
- خبراء: موازنة 2017 لن تحل أزمة الإسكان في أستراليا
- أستراليا: رغم السجن.. إيدي عبيد يحصل على 120 ألف دولار سنويا
- عاهرة شوارع.. أخطر مهنة في أستراليا
- أستراليا تسجل رقما قياسيا في شراء النساء للأدوات الجنسية
- حزب التحرير يتساءل: هل لنا مستقبل في أستراليا؟
- رفضت الوقوف للقاضي أو خلع البرقع.. أستراليا تتهم موتيا الزاهد بعدم احترام المحكمة
- أستراليا: إيمان شاروبيم.. حياة من الرفاهية على حساب المهاجرات
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)