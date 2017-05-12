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المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار الجالية اللبنانية والعربية

تريجز: الهجوم على ياسمين عبد المجيد جزء من شيطنة مسلمي أستراليا

آخر تحديث: منذ 34 دقيقة
المصدر: theguardian.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 113
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تريجز: الهجوم على ياسمين عبد المجيد جزء من شيطنة مسلمي أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - عبرت جيليان تريجز رئيسة اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان عن قلقها من زيادة التسامح تجاه محاولات شيطنة المسلمين وتفشي خطاب الكراهية الموجه للأقليات.

 

وقالت تريجز إن الجدل حول تدوينة يوم الأنزاك على الحساب الرسمي للفيسبوك الخاص بالكاتبة والمذيعة التلفزيونية المحجبة ياسمين عبد المجيد يعتبر "مثالا على زيادة التسامح تجاه عملية شيطنة المسلمين بشكل عام".

 

وكتبت عبد المجيد في 25 أبريل: "أخشى أن ننسى. (مانوس وناورو وسوريا وفلسطين.. " قبل أن تحذف التدوينة.

 

وتابعت تريجز: "بالرغم من اعتذارها السريع عما أدركت أنه تعليق لا يحترم ذكرى يوم الأنزاك، لكن تم استغلال هذه الواقعة الصغيرة للمطالبة بفصل عبد المجيد من مجلس العلاقات الأسترالية العربية، وتقييد حريتها في التعبير، والمطالبة بإعادتها إلى السودان بلدها الأم".

 

وذكرت تريجز أن الأمر المشجع هو عدم خضوع وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب للضغوط بشأن إقصاء عبد المجيد من المجلس التابع للحكومة.

 

ورأت تريجز أن الهجوم الشرس الذي تعرضت له عبد المجيد يمثل دليلا على زيادة وتيرة خطاب الكراهية ضد الأقليات في أستراليا، لا سيما المسلمين.

 

ومضت تقول: "ثمة دليل ثابت على تعرض المسلمين لمعدلات عالية من العنصرية أكثر من كافة الجماعات الأخرى في المجتمع الأسترالي، بل أن الحجاب بات ذريعة لمهاجمة المسلمات".

 

واستطردت: "المجتمع المسلم يتعرض لخطاب الكراهية والتمييز في الوظائف وتوصيل البضائع والخدمات".

 

رئيسة لجنة حقوق الإنسان التي تنتهي سنواتها الخمسة في المنصب الشهر المقبل وصفت القوانين الأسترالية الخاصة بحماية حقوق الإنسان بالضعيفة.

 

المصدر: theguardian.com
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