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الصين تتجسس "بكثافة" على أستراليا
قال أكبر مسؤول في وزارة الدفاع الأسترالية، الجمعة، إن الصين تتجسس "بكثافة" على بلاده في اتهام علني نادر لأكبر شريك تجاري لها.
والتجسس الصيني على أستراليا مثار كثير من تكهنات المحللين، لكن كبار المسؤولين في الحكومة الأسترالية تجنبوا الشكوى من ذلك علنا.
وقال دينيس ريتشاردسون أمين وزارة الدفاع الأسترالية في خطاب في كانبيرا "ليس سرا أن الصين نشيطة للغاية في عمليات التخابر الموجهة ضدنا. الأمر أكبر من بحث إلكتروني".
وثارت التكهنات عن تجسس الصين على أستراليا في 2015 مع تأجير ميناء تجاري وعسكري في مدينة داروين الواقعة في شمال أستراليا لشركة صينية يتردد أن صلات وثيقة تربطها بالجيش الصيني.
وكان مسؤولون أميركيون قد وجهوا انتقادات لاذعة لأستراليا بعد تأجير الميناء للشركة الصينية. ومنذ ذلك الوقت رفضت أستراليا مناقصات لشركات صينية في مجال البنية التحتية.
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