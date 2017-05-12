إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | فيديو وفاة مريضة نفسية عارية يشعل الغضب في أستراليا
المصنفة ايضاً في: استراليا, منوعات, تقارير بالفيديو

فيديو وفاة مريضة نفسية عارية يشعل الغضب في أستراليا

آخر تحديث: منذ 55 دقيقة
المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 96
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
Loading the player...

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أثير الكثير من الجدل في أعقاب انتشار مقطع فديو يعزي إلى عام 2014 يسجل لحظات وفاة مريضة نفسية عارية في أحد مستشفيات نيو ساوث ويلز.

 

وكانت المريضة قد تركت عارية في غرفة منعزلة دون طعام أو ماء في مستشفى "ليزمور بيس"، وسقطت حوالي 20 مرة على الأرض أثناء تجولها في الممر.

 

ودفعت اللقطات المروعة وزير الصحة بنيو ساوث ويلز براد هاراد ووزيرة الصحة العقلية تانيا ديفيس إلى شن تحقيق برلماني مستقل حول استخدام طريقة عزل المرضى النفسيين بنيو ساوث ويلز.

 

ميريام ميرتن، أم لاثنين من الأبناء، ماتت بعد سقوطها 20 مرة على الأقل، وتعرض رأسها لإصابات مميتة.

 

وجاء ذلك بينما كانت الممرضتان المسؤولتان عن رعايتها يرقابانها من خلال كاميرا مراقبة، وتجاهلا توسلاتها للمساعدة.

 

وماتت مارتن في الثالث من يونيو 2014 جراء إصابات بالغة لحقت بمخها بعد سقوطها بشكل متكرر وضرب رأسها عدة مرات" بعد فترة وجيزة من إخراجها من غرفة معزولة الصغيرة في وحدة الأمراض العقلية بالمستشفى وفقا لنتائج هيئة التشريح بنيو ساوث ويلز.

 

المريضة التي كانت تبلغ من العمر 46 عاما حُبست في الغرفة لمدة 5 ساعات من الساعة 11.50 مساء إلى 5.10 صباحا عام 2014، بعد تخديرها بعقاقير نفسية، دون ماء أو حمام ودون تواصل مع الممرضات.

مقطع الفيديو نشرته في البداية شبكة "نيوز إل تي دي" الإخبارية يظهر مارتن تسقط على الأرض عدة مرات على أرضية الغرفة الخاوية.

 

وقال التقرير: "ليس معقولا أن السقوط المتكرر للمريضة لم يسترع انتباه الممرضتين".

 

واستطرد: "المتوفاة لم تحصل على أي رعاية ملائمة في أعقاب السقوط المتكرر بين 6:38 صباحا و6:49 صباحا، وعوملت بلامبالاة كاملة، دون بذل أي مجهود لمساعدتها.

 

لقطات الفيديو تظهر ميرتن وهي تخرج من الغرفة المنعزلة وتتجول في الممر عارية ومغطاة بالبراز بينما تنشغل ممرضة في مسح الأرضية".

 

وأردف التقرير: "نقص الاهتمام والرحمة تجاه المريضة أمر مشين".

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)