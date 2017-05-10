في أستراليا.. شكاوى الاتصالات ترتفع بنسبة 33 %

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تزايد حنق عملاء شركات الاتصالات في أستراليا متذمرين من خدمة العملاء الفقيرة، ومشكلات الفواتير، وكيفية التعامل مع مظالمهم.

وكشفت إحصائيات ارتفاع شكاوى الاتصالات بمقدار الثلث.

وأوضحت جودي جونز مديرة هيئة شكاوى الاتصالات أنها استقبلت 65760 شكوى مرسلة من أفراد أو أصحاب أنشطة أعمال صغيرة في النصف الثاني من العام الماضي 2016، مما يمثل زيادة 33.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

معظم الشكاوى كانت تتعلق بخدمات الإنترنت.

وشهدت شكاوى خدمات الإنترنت زيادة هائلة بلغت 53.6 % ثم الهواتف الجوالة ثم الخطوط الأرضية الثابتة.

وعلاوة على ذلك، شهدت الشكاوى ضد شبكة البرودباند "إن بي إن" صعودا بنسبة 117.5 %.

جودي جونز أردفت: "الشكاوى ترتبط أكثر بخدمة العملاء، والفواتير والمدفوعات والأخطاء وأسلوب التعامل مع المظالم".

واستطردت: "ما نعرفه هو أن هذه الخدمات شديدة الأهمية للحياة الاجتماعية والمهنية للشعب، لقد تزايدت تطلعاتنا لأننا خرجنا من فترة الاتصال بالإنترنت عبر "المودم".

وبحسب الإحصائيات، فإن ولايتي فيكتوريا وجنوب أستراليا استحوذتا على النسبة الأكبر من الشكاوي.

13 % من إجمالي الشكاوى مصدرها أصحاب أعمال بيزنس صغيرة الحجم.

وفيما يلي رسم بياني لمقارنة شكاوى الاتصالات منذ يوليو 2015 حتى ديسمبر 2016

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا