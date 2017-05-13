ماذا يحدث لو انخفضت أسعار العقارات في سيدني؟

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ارتفع متوسط قيمة المنزل في سيدني بمقدار 503 ألف دولار منذ بداية انفجار الأسعار قبل أربعة أعوام ونصف العام، وفقا لإحصائيات نشرتها "دومين جروب".

لكن ثمة أحساس مفاده أن أيام هذا الارتفاع الصاروخي أصبحت معدودة.

الشهر الماضي، قال خبير الإسكان البارز شين أوليفر: "إننا نعيش في وقت ذررة الآسعار"، متوقعا هبوطها في سيدني.

ويثير هذا تساؤلا مفاده ماذا يمكننا أن نتوقع بعد انتهاء طفرة الأسعار؟

السيناريو الأفضل هو أننا سنرى هبوطا تدريجيا في أسعار المنازل بحيث تتناسب في نهاية المطاف مع الأجور، ولكن التداعيات لن تخلو من الألم.

المتضرر الأكبر هو الاقتصاد الأسترالي الذي يستند على التدفقات المالية من قطاع العقارات في سيدني.

وقال أوليفر: "الإسكان يمثل جزءا رئيسا من الاقتصاد الأسترالي، وأحدث تأثيرا كبيرا على الدائرة الاقتصادية".

وتوصلت نتيجة بحث أجراه تيري راونسلي، خبير الاقتصاديات الإقليمية في مؤسسة الاستشارات "إس جي إس إيكونوميكس أند بلانينج" إلى حجم الارتباط الوثيق خلال العقود الثلاثة الماضية في سيدني بين الاقتصاد والثروات الناجمة عن القطاع العقاري.

وقارن راونسلي معدلات النمو في اقتصاد عاصمة نيو ساوث ويلز منذ 1993 بقوة قطاع الإسكان.

وخلص الخبير إلى ان معدلات النمو تراوحت بين 3-4% عندما يتسم قطاع الإسكان بالقوة وترتفع الأسعار، بينما لم تتجاوز عن 2 % عندما تضحى أسعار العقارات في حالة سطحية.

الأداء الأحدث لاقتصاد سيدني يتماشى تماما مع رؤية راونسلي، فقد نما اقتصاد المدينة بنسبة 4.5 % في السنة المالية الماضية ، وهي النسبة الأكبر منذ أولمبياد سيدني.

المصدر: bordermail.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا