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أستراليا: حصيلة قياسية لضريبة الدمغة في نيو ساوث ويلز
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تسبب القطاع العقاري في سيدني في دفع حصيلة ضريبة الدمغة إلى مستويات قياسية في الربع الأول من 2017.
يأتي ذلك بينما تتأهب رئيس حكومة نيو ساوث ويلز غلاديز برجكليان، ووزير الخزانة بالولاية دومينيك بيروتيت للكشف عن إجراءات لمساعدة هؤلاء الذين يجدون معاناة في شراء المنزل الأول.
ومن المقرر أن تخرج الإجراءات إلى النور في موازنة العام المقبل.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حصيلة ضريبة الدمغة التي صبت في خزائن نيو ساوث ويلز بين أول يناير حتى نهاية مارس من العام الجاري بلغت 1.98 مليار دولار، بزيادة مقدارها 315 مليون دولار مقارنة بالربع الأول من السنة المالية الماضية.
وعلاوة على ذلك، زادت حصيلة ضريبة الدمغة الناجمة عن كافة الصفقات العقارية بمقدار 859 مليون دولار في السنة المالية الحالية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
الصعود يعني توفير أموال أكثر للبنية التحتية مثل المدارس والمستشفيات، لا سيما وأن برجكليان تضع ذلك في أولوياتها.
وبالمقابل، سيشكل ذلك ضغوطا متنامية على رئيسة الحكومة ووزير الخزانة لوضع تصور مقنع لتوفير مساكن بأسعار معقولة في موازنة نيو ساوث ويلز التي سيتم الإعلان عنها في 20 يونيو المقبل.
وعند تقلدها منصبها، قالت غلاديز برجكليان إن الوصول إلى حل لأزمة الغلاء العقاري يأتي على رأس اهتماماتها، وأضافت آنذاك: "أود التيقن من أن أي مواطن عادي يجتهد في عمله في هذه الولاية يستطيع شراء منزل خاص به".
بيد أن العديد من الانتقادات طالت المسؤولة الأكبر في الولاية بسبب عدم ترجمة تصريحاتها إلى أفعال ملموسة.
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العنكبوت الالكتروني
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