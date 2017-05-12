ضبط كوكاكيين مع نجل رجل أعمال أسترالي شهير

موسى عبيد، نجل سياسي نيو ساوث ويلز السابق إيدي عبيد

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كوينتين فلانيري، نجل رجل الأعمال الشهير بكوينزلاند بريان فلانيري وريث ثروة تقدر بـ 800 مليون دولار، بالإضافة إلى امتلاكه أموالا أخرى من الفحم.

كان فلانيرس يعيش أفضل أوقاته في الشهور الأخيرة، بدءا من الزواج من ابنة عمه كيم، والانغماس في متعة ديزني لاند، وشراء قصر جديد في الضواحي الشرقية.

لكن الأمور تحولت إلى ما لا يرام عندما فتشته السلطات الأمنية أمام فندق تيلبوري في وولومولون، وألقت القبض عليه بتهمة حيازة المخدرات.

وذكرت الشرطة أنها عثرت معه على عبوتين من الكوكايين بإجمالي 1.3 جرام.

ومن المقرر أن تنظر محكمة "داونينج سنتر" في الاتهامات المنسوبة إليه 23 مايو الجاري.

فلانيري الابن هو مدير شركة التنمية المملوكة لوالده "كيه تي كيه".

وفي وقت لاحق الخميس، اختفت حسابات فلانيري على موقعي فيسبوك لينكد إن.

إلقاء القبض على فلانيري جاء في إطار حملة موسعة للشرطة وقع في شركها داميان كيو، رئيس "كرونولا" والذي تنحى على الفور بعد الاتهامات الموجهة إليه.

وكشف صحفي الهيرالد أندرو ويبمستر الخميس الماضي أن طاقما من "إيه بي سي" كان يوثق في تلك الليلة عمليات الشرطة في إطار فيلم وثائقي بعنوان "فلنحفظ أستراليا آمنة".

من ناحية أخرى شوهدت نيكي زوجة موسى عبيد، نجل سياسي نيو ساوث ويلز السابق إيدي عبيد، والمالكة السابقة لصالون تصفيف الشعر "هيرلاريوس"، والمتخصصة الآن في صناعة الشموع المعطرة وهي تستقل سيارة بورش فارهة بأحدث موديلاتها.

ومن المتوقع مثول زوجها أمام المحكمة الأسبوع الماضي في 16 تهمة تتعلق بالكذب على المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد، بينما يواجه والده جلسة إجرائية في وقت لاحق هذا الشهر تتعلق بتحقيق 30 مليون دولار كسبا مفاجئا جراء صفقة تعدين فحم.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا