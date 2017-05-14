- نيوزيلندا.. مسرح زواج شواذ أستراليا والصين
- في أستراليا.. المدارس الكاثوليكية تشتعل غضبًا
- ضبط كوكاكيين مع نجل رجل أعمال أسترالي شهير
- اردوغان غاضب من الجميع.. ومن حلفائه الامريكان والإسرائيليين خاصة.. ما هي جذور هذا الغضب واسبابه؟ وهل ادرك حجم المؤامرة التي ستقسم تركيا ايضا؟ وهل سيكون الاكراد الإداة؟ وهل يقبل نصيحتنا لتقليص الخسائر؟
- «حزب الله» يعيد تموضعه في سورية لأن ترامب وضعه في سلة واحدة مع الإرهاب؟
- بري: لا جديد وهناك «جرش بلا طحين»
- لبنان يتّجه لتدارُك المجهول على مشارف الشهر الأخير من «سباق» قانون الانتخاب
- نجم مصري فقد أولاده وعانى من جنون زوجته..من هو ؟
- مخلوق بحري غامض يظهر على شاطئ بإندونيسيا يثير الحيرة
- عريس يصفع عروسه في حفل الزفاف أمام الحضور
- المعرضة السورية.. الدعم العسكري
- توقعات الأبراج ليوم May14, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 14, 2017
- نصرالله يحاول «وصل ضفتي الحرب» بصوته
- رئيس الوقف الشيعي بالعراق يدعو لقتل المسيحيين
- سقوط الشركات والحكومات... والنجاة بـ «التشفير»
- تراجع الطلب يقلص السيولة إلى 3.6 بليون دولار
- « كهربا وحماه» في صفوف «الفراعنة»!
- كونتي يعيد تشلسي إلى ذهب «البريمييرليغ»
- مصادر: تعثر مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب
- أستراليا: حصيلة قياسية لضريبة الدمغة في نيو ساوث ويلز
- فتاة فيتنامية تدنس زهرة "اللوتس" بجسدها وتثير غضبا شعبيا
- جنيف.. نظام الأسد يتلكأ وواشنطن تريد "قطع رأسه" سياسيا
- عاصفة إلكترونية دولية "غير مسبوقة".. وتحقيق دولي معقد
- فيديو وفاة مريضة نفسية عارية يشعل الغضب في أستراليا
نيوزيلندا.. مسرح زواج شواذ أستراليا والصين
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت إحصائيات أن 75 % على الأقل من حالات زواج المثليين في نيوزيلندا من منطقة "آسيا باسيفيك".
وفي عام 2016، شهدت نيوزيلندا 954 حالة زواج بين المثليين، أو زواج مدني، نصفهم جاءوا من الخارج للاستفادة من قانون الدولة الذي يجيز مثل هذا النوع من الزواج.
وبالرغم من وجود محاولات لإجراء تعديلات خاصة بالزواج في أستراليا وتايوان، لكن نيوزيلندا ما زالت الدولة الوحيدة في منطقة "آسيا باسيفيك" التي تشرعن زواج المثليين.
وبحسب معلومات جديدة من هيئة الإحصاء بنيوزيلندا، فقد شهدت الدولة 954 حالة زواج بين المثليين أو زواج مدني عام 2016، بينهم 483 فحسب يعيش أصحابها داخل نيوزيلندا و471 جاءوا من بلاد أجنبية خصيصا لإتمام تلك الزيجات.
وأشارت الإحصائيات إلى أن ذلك يمثل تناقضا صارخا مع نسبة القادمين إلى نيوزيلندا لإجراء زواج طبيعي بين رجل وامرأة، إذ لا يتجاوز ذلك 11 % من إجمالي حالات الزواج المعتاد.
كما أظهرت الأرقام أن 58 % من الأجانب الذين ذهبوا إلى إندونيسيا لإتمام زواج المثليين أو الزواج المدني قدموا من أستراليا، و 17 % من الصين,
وفيما يلي أرقام توضيحة بنسبة كل جنسية:
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- نيوزيلندا.. مسرح زواج شواذ أستراليا والصين
- في أستراليا.. المدارس الكاثوليكية تشتعل غضبًا
- ضبط كوكاكيين مع نجل رجل أعمال أسترالي شهير
- أستراليا: حصيلة قياسية لضريبة الدمغة في نيو ساوث ويلز
- فيديو وفاة مريضة نفسية عارية يشعل الغضب في أستراليا
- ماذا يحدث لو انخفضت أسعار العقارات في سيدني؟
- في أستراليا.. شكاوى الاتصالات ترتفع بنسبة 33 %
- مأساة نهاد.. من "العبودية الجنسية" إلى أبواب أستراليا
- الصين تتجسس "بكثافة" على أستراليا
- تريجز: الهجوم على ياسمين عبد المجيد جزء من شيطنة مسلمي أستراليا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)