نيوزيلندا.. مسرح زواج شواذ أستراليا والصين

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت إحصائيات أن 75 % على الأقل من حالات زواج المثليين في نيوزيلندا من منطقة "آسيا باسيفيك".

وفي عام 2016، شهدت نيوزيلندا 954 حالة زواج بين المثليين، أو زواج مدني، نصفهم جاءوا من الخارج للاستفادة من قانون الدولة الذي يجيز مثل هذا النوع من الزواج.

وبالرغم من وجود محاولات لإجراء تعديلات خاصة بالزواج في أستراليا وتايوان، لكن نيوزيلندا ما زالت الدولة الوحيدة في منطقة "آسيا باسيفيك" التي تشرعن زواج المثليين.

وبحسب معلومات جديدة من هيئة الإحصاء بنيوزيلندا، فقد شهدت الدولة 954 حالة زواج بين المثليين أو زواج مدني عام 2016، بينهم 483 فحسب يعيش أصحابها داخل نيوزيلندا و471 جاءوا من بلاد أجنبية خصيصا لإتمام تلك الزيجات.

وأشارت الإحصائيات إلى أن ذلك يمثل تناقضا صارخا مع نسبة القادمين إلى نيوزيلندا لإجراء زواج طبيعي بين رجل وامرأة، إذ لا يتجاوز ذلك 11 % من إجمالي حالات الزواج المعتاد.

كما أظهرت الأرقام أن 58 % من الأجانب الذين ذهبوا إلى إندونيسيا لإتمام زواج المثليين أو الزواج المدني قدموا من أستراليا، و 17 % من الصين,

وفيما يلي أرقام توضيحة بنسبة كل جنسية:

المصدر: buzzfeed.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا