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في أستراليا.. المدارس الكاثوليكية تشتعل غضبًا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - انتقدت هيئات كاثوليكية وزير التعليم الأسترالي الفيدرالي سيمون برمنغهام لإرساله خطابات إلى مديري المدارس الكاثوليكية تحتوي على تقديرات تمويلية مليئة بالأخطاء الحسابية.
وحذرت الهيئات الكاثوليكية قيادات المدارس من الاعتماد على أداة تقدير التمويل التابعة لحكومة رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول.
من جانبه، قال دانيال كرونين المدير التنفيذي للجنة الوطنية للتعليم الكاثوليكي إن خطابات وزير التعليم الفيدرالي بالإضافة إلى أداة تقدير التمويل تضلل وتربك أولياء الأمور ودافعي الضرائب فيما يتعلق بحجم التمويل الحقيقي.
واستطرد كرونين أن المخصصات التمويلية التي حددها البرنامج التقديري لا تعكس تماما المستويات الحقيقية من التمويل.
المؤسسة الفيدرالية للتعليم والتدريب وصفت الخطأ بأنه "تحويلي" حيث كان من المفترض أن يتحدث الخطاب عن الأموال اللازمة لرعاية كل طالب 4 سنوات، وليس 10 سنوات.
وقالت متحدثة باسم وزارة التعليم: "لقد تم الاتصال بالمدارس في اليوم التالي وصححنا لهم خطأ الأعوام العشرة، وأكدنا لهم أن كافة التقديرات المالية بالدولار صحيحة".
دان وايت المدير التنفيذي لمدارس سيدني الكاثوليكية قال: "لقد كتبت إلى كافة مديري المدارس الكاثوليكية، وطلبت منهم تجاهل محتويات الخطابات الفيدرالية المرسلة إليهم".
وأردف: "لن تحصل أي مدرسة على حجم الأموال الواردة في الخطابات، لذلك فإنها خطابات لا تمت بصلة للواقع، كما أن استخدام معادلة الوزير لحساب التمويل قد يجعل الرسوم تتضاعف".
واستطرد: "قلقون جدا من أن يؤدي ذلك إلى رفع رسوم الالتحاق بالمدارس الكاثوليكية، التي يتكبدها أولياء الأمور بين 2000 إلى 4000 دولار".
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العنكبوت الالكتروني
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