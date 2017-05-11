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أستراليا: في بيت دعارة بسيدني.. عاهرات بدرجة طالبات مدارس
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - دخلت إحدى المدارس الكاثوليكية العليا في سيدني حربا مع بيت دعارة غير قانوني يغري الزبائن من خلال عاهرات يرتدين أزياء طالبات المدارس.
بيت الدعارة هو في واقع الأمر مركزا للتدليك يحمل اسم "ستار" ويقع مقره في شارع ساسيكس، بسيدني على مسافة 60 مترا فحسب من مدخل مدرسة أندرو التابعة للكاتدرائية.
وتبدو السلطات عاجزة عن وضع نهاية لتلك الممارسات.
وفي أحد الإعلانات على الإنترنت، عرض مركز التدليك فتاة للخدمات الجنسية تدعى "أدا" من تايلاند، ويبلغ عمرها 20 عاما.
ووصف الإعلان الفتاة بأنها "صغيرة، مقاس 6، ذكية".
وبجانب الفتاة، تظهر فتاة أخرى وصفها المركز بأنها "طالبة صغيرة من الصين، وتمتلك وجها طفوليا، ومظهرا بريئا"، وسوف "تخفف عن قلبك الهموم".
وأكد مجلس بلدية سيدني أنه تلقى شكاوى عن المركز المذكور، جراء استغلال طالبات المدارس في تلك الممارسات.
يأتي ذلك بعد 12 شهرا من رفض حكومة نيو ساوث ويلز نظام ترخيص مقترح لبيوت الدعارة، ونبذ فكرة تأسيس وحدة شرطية خاصة كانت ستمكن السلطات من إغلاق تلك المراكز غير المشروعة.
ووفقا للنظام الراهن، فإن شرطة نيو ساوث ويلز لا تمتلك الحق القانوني في الدخول أو غلق بيت دعارة غير مشروع، بينما قد تستغرق البلديات نحو عامين في محاولة إثبات القضية.
من جانبه، وصف جون كولير مدير المدرسة المذكورة القضية بأنها تبعث القلق المجتمعي الشديد.
ونقلت عنه فيرفاكس ميديا قوله: "لقد ناقشنا الأمر مع الشرطة التي قالت إن تلك الأمور لا تقع تحت سلطتها"، لكنه أكد اعتزامه مواصلة الحرب لإغلاق المركز.
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