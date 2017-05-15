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المصنفة ايضاً في: استراليا, منوعات

في أستراليا.. فيسبوك يغلق صفحات المرتدين عن الإسلام

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: dailymail.co.uk
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 125
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في أستراليا.. فيسبوك يغلق صفحات المرتدين عن الإسلام

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أدان جروب يضم المرتدين عن الإسلام في أستراليا إدارة فيسبوك لإغلاقها صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم.

 

ويزعم هؤلاء المرتدون أن صفحاتهم تعرضت للإغلاق دون وجه حق.

 

وناشدت المجموعة المرتدين عن الإسلام بالبقاء على شبكة الإنترنت.

 

وفسر فيسبوك أسباب الغلق إلى عدم احترام المجموعة للإسلام ومخالفة القواعد المجتمعية التي يتعين على المستخدمين الالتزام بها.

 

الجروب، الذي كان مؤلفا من مجموعة من المرتدين في أستراليا، ذكر أن فيسبوك أغلق صفحات كانت تجتذب آلاف المستخدمين بعد نشر تدوينات لا تحترم الدين الإسلامي، وفقا لما ذكرته صحيفة الأستراليان التي كانت أول من تطرقت إلى القضية.

وقالت متحدثة باسم الجروب: "تلك القيود ستلحق الضرر بالمرتدين عن الإسلام الذين باتوا يخشون التعبير عن آرائهم جراء الحظر الذي يفرضه فيسبوك ضد منتقدي الدين".

 

جروب مسلمي أستراليا السابقين قال إن فيسبوك أغلق صفحاته

 

وتسمح صفحات الجروب للمرتدين بنقل تجاربهم التي ترفض دينهم السابق، وتجمع معا هؤلاء الذين تركوا الإسلام.

 

ومن بين الصفحات الاخرى المشابهة التي حظرها فيسبوك جروب يدعى "مسلمو أمريكا الشمالية السابقون" وآخر يدعى "أخبار المفتي" وجميعها تستهدف السخرية من الدين الإسلامي.

 

وعلاوة على ذلك، أغلقت إدارة فيسبوك العديد من صفحات الإلحاد.

 

وطالب مديرو تلك الصفحات فيسبوك إعادة دراسة القواعد المجتمعية للسماح بآراء مختلفة حول الإسلام.

 

وبالرغم من ذلك، ما زالت هناك عشرات من صفحات المرتدين عن الإسلام على فبسبوك مثل "مجلس مسلمي بريطانيا السابقين" و "مجلس مسلمي النرويج السابقين".

 

المصدر: dailymail.co.uk

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