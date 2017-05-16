فضيحة في سيدني.. معلمة تمارس الجنس 9 مرات مع تلميذها

المعلمة مارست الجنس 9 مرات مع تلميذها

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تكشفت تفاصيل فضيحة في سيدني بين معلمة في الثالث والثلاثين من عمرها مارست الجنس مع طالبها المراهق تسع مرات.

وأقرت المعلمة بالذنب داخل محكمة "داونينج سنتر" في 9 اتهامات موجهة لها.

الطالب المراهق بمدرسة "سيدني جرامر" لا يتجاوز من العمر 17 عاما.

وعلمت المحكمة أن المعلمة والطالب شاهدا "روجر رابيت" وتناولا "آيس كريم" بعد المرة الأولى التي مارسا فيها الجنس.

وبعد نصف ساعة، مارست المعلمة المتزوجة الجنس مجددا مع المراهق بعد أن شعرا بالسأم، بحسب وثائق المحكمة.

واعترفت المعلمة بالذنب باتهامات إقامة علاقة جنسية مع مراهق، والاعتداء الفاحش.

الثلاثاء، علمت المحكمة أن الثنائي كانا يلتقيان في فصول دراسة فارغة أو داخل غرفة المخزن لممارسة الجنس، كما مارست معه أحيانا الجنس الفموي.

المعلمة مارست الجنس مع الطالب

رسائل نصية متبادلة بين المعلمة والتلميذ في أبريل 2016 بينها رسالة تقول إن كلبها يفتقده





المعلمة والطالب استمرا في تبادل الرسائل بعد توقفهما عن ممارسة الجنس

المعلمة سعت بشكل متكرر إلى الحصول على مساعدة من الطالب الذي مارست معه الجنس

الخميس علمت المحكمة أن المعلمة والطالب كانا يلتقيان في فصول فارغة أو مخزن لممارسة الجنس.

وتكشف تفاصيل الرسائل النصية المتبادلة الكثير حيث وصفت المعلمة نفسها بـ "الوحش" وخاطبته قائلة: "من فضلك لا تغضب مني، لقد كنا أصدقاء جيدين"، في رسالة يعزي تاريخها إلى أبريل 2016.

وتابعت: "أعرف أنك لا ترغب أن أتصل بك لكنها الليلة الرابعة التي لا أستطيع فيها النوم".

وأخبرها الطالب إن تخفيف آلامها ليس مسؤوليته طالبا منها التوقف عن الاتصال به إذ أن ذلك يستهلك منه الكثير من الأموال عبر الهاتف.

وفي رسالة أخرى كتبت المعلمة لتلميذها: "لا أدري إلى أي مدى تغيرت تجاهي، هل حدث ذلك منذ آخر مرة مارسنا فيها الجنس، أم قبل ذلك؟

وبعدها أجاب الطالب: "من فضلك حاولي أن تكوني سعيدة ، أنتِ انسانة رائعة، ومعلمة رائعة، وتجلبين النور إلى العالم من خلال عاطفتك".

المدرسة السابقة والطالب مارسا الجنس منذ 2015

المصدر: dailymail.co.uk رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا