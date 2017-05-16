الأسلحة المهربة.. قنابل موقوتة في شوارع أستراليا

حملة نفذتها شرطة نيو ساوث ويلز على مكتب "أستراليا بوست" في سيلفينيا ووترز بسيدني.

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ما زالت أكثر من 100 قطعة سلاح مهربة دخلت أستراليا بشكل غير مشروع قبل 5 سنوات غير معروف أماكنها مما يمثل خطورة فائقة.

وكان ثلاثة أشخاص قد تمكنوا تمكنوا من تهريب أكثر من 130 قطعة سلاح طراز "غلوك"، أحد أنواع المسدسات شبه الآلية إلى أستراليا عبر إخفائها عن أعين الجمارك أو إرسالها بطريقة ما باستخدام خدمة البريد السريع "أستراليا بوست".

وبالرغم من إلقاء القبض على الرجال الثلاثة في 2012، لكنهم لم يدلوا باعترافات تفصيلية للشرطة.

وبحسب التحقيقات، فإن 24 من تلك الأسلحة غير المشروعة تم بيعها في السوق السوداء بمبالغ تتراوح بين 10000-20000 دولار، وحددت السلطات مكانها.

بن نايت مذيع برنامج "فور كورنرز" حذر قائلا إن مشاعر القلق من الأسلحة المهربة لا ينبغي أن تقتصر على سكان سيدني فحسب.

وبحث البرنامج في الكيفية التى جرى بها جلب تلك الأسلحة إلى أستراليا.

واستطرد: "السوق السوداء للأسلحة نشطة عبر أرجاء أستراليا، ومن المستحيل العثور على كافة أماكن تواجدها".

وأردف أن ما يتم ضبطه من أسلحة غير مشروعة يأتي من خلال معلومات استخبارية، لكنها ليست كافية للسيطرة على المشكلة.

ووفقا للديلي تليجراف، فقد ضبطت الشرطة أسلحة مهربة في مواقع مختلفة بنيو ساوث ويلز في وقت سابق من التحقيق.

الرجال الثلاثة المسؤولون عن تهريب الأسلحة كانوا يشكلون عصابة جريمة واستطاعوا خداع السلطات.

ولم يستطع أحد من قبل تهريب كل هذا العدد من الأسلحة إلى أستراليا منذ ثمانينات القرن المنصرم.

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا