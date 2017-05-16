- «نسبية حزب الله»... العنوان الوحيد لتفاوُض «شفير الهاوية» في لبنان
- مجلس الأمن يدين التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية
- معركة على الهواء مباشرةً.. شتائم وتراشق بالأكواب بين صحفي ونقابي أردنيين
- افتتاح أول كنيسة للشيطان قريباً.. وأتباعه يتعهَّدون بعدم ذبح الحيوانات.. فما هي الدولة التي سمحت بذلك؟
- فضيحة في سيدني.. معلمة تمارس الجنس 9 مرات مع تلميذها
- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم May16, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 16, 2017
- الأسلحة المهربة.. قنابل موقوتة في شوارع أستراليا
- انتخابات إيران ونموذج «الشيطان الأكبر»
- العودة الى جنيف من طريق استانا
- «التيار»: «التأهيلي» باقٍ ولا يلغيه إلا إتفاق على قانون | جمهورية النكد
- عون الى طهران وموسكو رداً على «الرسالة» السلبية السعودية...
- عون: أمامنا حتى 19 حزيران لإقرار قانون انتخاب الحريري: بتنا قريبين جداً من الحل
- لقاء الليل محا تفاهمات النهار
- «إيجابية» بلا ترجمة... ومخاوف من الوصول إلى قانون «مرقّع»
- شراء الوقت عنوان المرحلة في لبنان
- واشنطن تكشف أدلة على «محرقة جثث» في سجن صيدنايا
- تشلسي وتوتنهام يهيمنان على ترشيحات الأفضل
- القوات تعلّق «حربها» على التيار
- الحرب القضائية الاميركية على حزب الله: شاهد ما شافش حاجة!
- كي لا يشبه سيناريو 31 أيار 2013 جلسة 29 أيار!
- واشنطن والمثلّث السعودي ـ المصري ـ التركي
- «ما بعد بعد» 15 أيار
- مخاوف من الوصول إلى قانون "مرقّع"
الأسلحة المهربة.. قنابل موقوتة في شوارع أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ما زالت أكثر من 100 قطعة سلاح مهربة دخلت أستراليا بشكل غير مشروع قبل 5 سنوات غير معروف أماكنها مما يمثل خطورة فائقة.
وكان ثلاثة أشخاص قد تمكنوا تمكنوا من تهريب أكثر من 130 قطعة سلاح طراز "غلوك"، أحد أنواع المسدسات شبه الآلية إلى أستراليا عبر إخفائها عن أعين الجمارك أو إرسالها بطريقة ما باستخدام خدمة البريد السريع "أستراليا بوست".
وبالرغم من إلقاء القبض على الرجال الثلاثة في 2012، لكنهم لم يدلوا باعترافات تفصيلية للشرطة.
وبحسب التحقيقات، فإن 24 من تلك الأسلحة غير المشروعة تم بيعها في السوق السوداء بمبالغ تتراوح بين 10000-20000 دولار، وحددت السلطات مكانها.
بن نايت مذيع برنامج "فور كورنرز" حذر قائلا إن مشاعر القلق من الأسلحة المهربة لا ينبغي أن تقتصر على سكان سيدني فحسب.
وبحث البرنامج في الكيفية التى جرى بها جلب تلك الأسلحة إلى أستراليا.
واستطرد: "السوق السوداء للأسلحة نشطة عبر أرجاء أستراليا، ومن المستحيل العثور على كافة أماكن تواجدها".
وأردف أن ما يتم ضبطه من أسلحة غير مشروعة يأتي من خلال معلومات استخبارية، لكنها ليست كافية للسيطرة على المشكلة.
ووفقا للديلي تليجراف، فقد ضبطت الشرطة أسلحة مهربة في مواقع مختلفة بنيو ساوث ويلز في وقت سابق من التحقيق.
الرجال الثلاثة المسؤولون عن تهريب الأسلحة كانوا يشكلون عصابة جريمة واستطاعوا خداع السلطات.
ولم يستطع أحد من قبل تهريب كل هذا العدد من الأسلحة إلى أستراليا منذ ثمانينات القرن المنصرم.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- فضيحة في سيدني.. معلمة تمارس الجنس 9 مرات مع تلميذها
- الأسلحة المهربة.. قنابل موقوتة في شوارع أستراليا
- أستراليا: في بيت دعارة بسيدني.. عاهرات بدرجة طالبات مدارس
- في أستراليا.. فيسبوك يغلق صفحات المرتدين عن الإسلام
- نيوزيلندا.. مسرح زواج شواذ أستراليا والصين
- في أستراليا.. المدارس الكاثوليكية تشتعل غضبًا
- ضبط كوكاكيين مع نجل رجل أعمال أسترالي شهير
- أستراليا: حصيلة قياسية لضريبة الدمغة في نيو ساوث ويلز
- فيديو وفاة مريضة نفسية عارية يشعل الغضب في أستراليا
- ماذا يحدث لو انخفضت أسعار العقارات في سيدني؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)