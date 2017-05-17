موقع أسترالي: للحزن 5 فوائد

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - حدد موقع "ذا كونفرسيشن" الأسترالي 5 فوائد ناجمة من شعور الإنسان بالحزن وفقا لما يلي:

1- تقوية الذاكرة

حيث كشفت دراسة أن المزاج السي ء الذي قد يسببه الطقس المتقلب يؤدي إلى تقوية قدرة صاحبه على تذكر التفاصيل.

كما أن المزاج السي ء قد يؤدي إلى تحسين ذاكرة شهود العيان من خلال تقليص تأثير العديد من عوامل السهو التي من شأنها أن تؤدي إلى الإدلاء بمعلومات مضللة.

2- قدرة أكبر في الحكم على الأمور

يؤدي قدر من المزاج السي ء إلى تقليص بعض الانحيازات والتشوهات التي قد ترتبط بعملية تكوين الناس لانطباعات معينة.

وعلى سبيل المثال، فإن الأحكام الممتزجة بقليل من الحزن تمنحنا فرصة تكوين انطباعات أكثر دقة عن الآخرين لأنها ترتبط بتفاصيل أكثر فعالية.

كما خلصت أبحاث إلى أن المزاج السيء يقلل من السذاجة ويزيد من مساحة الشك عند تقييم الخرافات والشائعات، وينمي قدرة المرء على اكتشاف الخداع، وعدم الاعتماد على الانطباعات النمطية.

3-تقوية الحافز

عندما طُلب مجموعة من أصحاب المزاج السعيد ومجموعة أخرى من أصحاب المزاج السيء عن تنفيذ مهمة عقلية صعبة، حاول المنتمون للمجموعة الثانية بشكل أكثر جدية، وبذلوا محاولات أفضل، وأنتجوا إجابات صحيحة بشكل أكبر.

4- قدرة أكبر على التواصل

كشفت التجربة أن أصحاب المزاج السيء يستخدمون مناقشات أقوى لإقناع الآخرين والتواصل معهم.

5-معاملة الآخرين بعدالة أكبر

أثبتت التجارب أن امتلاك قدر من المزاج السيء يجعل المرء يولي اهتماما أكبر للتطلعات الاجتماعية والعادات، ومعاملة الآخرين على نحو أقل أنانية وأكثر عدالة.

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا