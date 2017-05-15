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سياسية أسترالية: التشرد قادم لا محالة
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - حذرت السياسة الأسترالية تانيا ميهالوك وزير الإسكان الاجتماعي في حكومة الظل بنيو ساوث ويلز من النقص الشديد في المساكن المدعمة حكوميا.
وأضافت ":إذا ظللنا على هذا المنوال لن نجد مساكن لآلاف العائلات وكبار السن".
وفي الوقت الحالي يبلغ عدد الأشخاص داخل قوائم انتظار الإسكان الاجتماعي في أستراليا نحو 311 ألف، بينهم 100 ألف في نيو ساوث ويلز و 95 ألف من فيكتوريا.
وأردفت ميهالوك: "حقيقة وجود المزيد من الأشخاص في قوائم الانتظار تعني أن العديد من الناس لن يتمكنوا من إيجاد مأوى لهم ولو شقة بغرفة أو اثنتين، سينتهي بنا الأمر برؤية المزيد والمزيد من المشردين".
كاثي هيلتون نموذج لأسترالية تعاني من أزمة الغلاء العقاري.
الصعوبات التي تجابه الأستراليين أصحاب الدخل المتوسط في شراء وتأجير عقارات وضعت ضغوطا أكبر على نظام الإسكان الاجتماعي حيث زادت قوائم الانتظار مما دفع العديد من العائلات إلى نقطة الانهيار.
هيلتون، أم لاثنين من الأبناء، حكت عن تجربتها الشخصية بشأن بقائها داخل قوائم انتظار الإسكان العام في فيكتوريا لمدة 17 عاما.
وقالت: "لقد أخبرتهم ماذا أفعل من أجل الحصول على سكن، هل تريدون مني أن أصبح مدمنة أو سكيرة؟"
هيلتون تدفع 275 دولار أسبوعيا قيمة تأجير شقة من ثلاث غرف في "هوبرز كروسينج" في جنوب غرب ملبورن.
وتعمل هيلتون بدوام جزئي وتتلقى مدفوعات السنترلينك، وتعاني من أجل تدبير نفقات الحياة.
وفسرت ذلك قائلة: "أشعر بالضغوط والقلق على أبنائي، أريد إطعامهم، لكني لا أجد المال اللازم لذلك".
يذكر أن الحد الأدنى من الأجور في أستراليا يبلغ 600 دولار أسبوعا بعد خصم الضرائب.
متوسط إيجار شقة بسيدني يبلغ 520 دولارا أسبوعيا، مما يعني أن الأم التي تعيل أفرادها بمفردها لن يتبقى لها إلا 80 دولارا أسبوعيا لتدبير احتياجاتها.
كاسي شامبرز، المديرة التنفيذية لمؤسسة "أنجليكير" قالت إن 239 وحدة سكنية من إجمالي 67000 معروضة للإيجار في أستراليا يناسب سعرها فقط دخل امرأة معيلة تعتمد على بدل البطالة.
ومضت تقول: :الوضع يتزايد سوءا عام بعد عام، أصحاب الدخول المنخفضة يعانون حقا".
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