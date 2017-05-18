"متلازمة الحجرة".. خطر يهدد أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تظل أزمة الغلاء العقاري أحد الأسباب الرئيسية التي تدعو للقلق في أستراليا، وتعني أن جيل الألفية الجديدة سوف يظل ملازما لمساكن آبائهم وأمهاتهم فترة طويلة غير قادرين على شراء منازل مستقلة لهم.

ليزا كلايس، الرئيسة التنفيذية لـ "كورلوجيك" لفتت إلى إمكانية تصاعد ظاهرة "متلازمة الحجرة بالمنزل" Cubby House Syndromeالتي تعني أن العائلات ستضطر أن توفر لابنائها حياة شبه مستقلة في حجرات داخل نفس الوحدات السكنية لعدم القدرة على شراء منازل مستقلة.

وكشف استطلاع جديد بشأن إدراك القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، أجرته مؤسسة "جالاكسي ريسيرش" البحثية العديد من المفاجآت الصادمة.

وأوضحت النتائج أن 9 من كل 10 أشخاص من الذين لا يمتلكون منازل في أستراليا يعتريهم القلق من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف شراء المنزل الأول.

58 % من هؤلاء الأشخاص يعتقدون أن الأمر سيزداد صعوبة العام المقبل.

الاستطلاع يوضح المعاناة التي يواجهها الأستراليون جراء غلاء القطاع العقاري، كما يشير إلى أن حل المشكلة يستلزم تعاون كافة أشكال الحكومة.

المعاناة تمتد إلى أنماط عائلية مختلفة، وشرائح متباينة من الأجور، وخلال الولايات المتعددة.

ولاحظ الاستطلاع أن 62 % من الأستراليين عبروا عن تشككهم في قدرتهم على الانتقال إلى مساكن أخرى.

ووجه القائمون على الاستطلاع السؤال التالي للأستراليين البالغ عمرهم 18 عاما على الأقل وما زالوا يعيشون في منازل آبائهم: "متى سوف تنتقلون إلى منازل مستقلة؟

وكانت الإجابة بحسب الرسم البياني التالي:

وقال 21 % من الأستراليين الذين ما زالوا يعيشون في منازل آبائهم إنهم لن يتمكنوا من شراء مساكن خاصة بهم إلا قبل بلوغهم عامهم الثلاثين.

45 % من جيل الألفية الذي شارك في الاستطلاع قالوا إنهم يستهدفون الانتقال إلى منازل مستقلة في أعمار تتراوح بين 25-29 عاما.

المدهش أن أصحاب الأجور المرتفعة في أستراليا يمتلكون نفس الآراء المتشائمة.

65 % من أصحاب الأجور السنوية التي تقل عن 40 ألف دولار قالوا إن عملية الانتقال لمساكن جديدة باهظة التكاليف، بينما شارك 63 % من أصحاب الأجور الأعلى من 130 ألف دولار نفس وجهة النظر.

وخلص التقرير إلى أن 53 % من الأستراليين في الحقبة العمرية بين 18-64 يمتلكون وحدات سكنية خاصة بهم، لكن 37 % لا يمتلكون أي مساكن.

حوالي 60 % من أصحاب الفئة العمرية بين 18-34 عاما لا يمتلكون أي وحدات سكنية.

المصدر: businessinsider.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا