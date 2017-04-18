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قطاع التكنولوجيا في أستراليا.. الخاسر الأكبر من إلغاء تأشيرة 457

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: The Sydney Morning Herald
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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قطاع التكنولوجيا في أستراليا.. الخاسر الأكبر من إلغاء تأشيرة 457

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - حذر المنتمون لقطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة في أستراليا من خطة الحكومة الخاصة بإلغاء برنامج تأشيرة العمالة الماهرة 457 مشيرا إلى أن ذلك سيخلق عجزا ملحوظا في عدد العمال، مما يضعف قدرة الدولة على المنافسة العالمية.

 

يذكر أن قطاع التكنولوجيا بأستراليا هو الأكثر استخداما لنظام التأشيرة 457.

 

وأفادت إحصائيات بأن نحو ربع عدد عمال القطاع من الذين قدموا إلى أستراليا بموجب التأشيرة المذكورة.

 

كارين لاوسون، الرئيسة التنفيذية لشركة "سلينجشوت" قالت إن التغييرات الجديدة ستطحن النظام القائم وتوقف أنشطته.

 

يذكر أن التكنولوجيات الرقمية ساهمت في 79 مليار دولار من اقتصاد أستراليا عام 2014 بحسب تقرير "ديلويت-إيه سي إس"، ويتوقع أن ترتفع إلى 139 مليار دولار بحلول عام 2020 بنسبة 7 % من الناتج المحلي الإجمالي.

 

لاوسون ذكرت أنها شخصيا تعد نموذجا في كيفية مساعدة التأشيرة للمجتمع المحلي.

 

وتخصصت لاوسون في مجال المشروعات المؤسسية المشتركة في وطنها الأم المملكة المتحدة، وتقلدت وظيفة في ياهو أستراليا عام 2005 بموجب تأشيرة العمالة الماهرة 457، قبل أن تدير لاحقا فريق تنمية الأعمال والشراكة بالشركة الأمريكية.

 

واستطردت": "لم أكن لأستطيع جلب مهاراتي إلى أستراليا إذا لم تراهن ياهو على كفاءتي".

 

وأعلنت الحكومة الفيدرالية في وقت سابق عن خطة لإلغاء تأشيرة العمالة الماهرة، وتشديد شروط منح الجنسية الأسترالية.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

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