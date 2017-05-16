أستراليا.. إعادة المحاكمة في قضية دينيس أونيل ضد ترافرز دنكان

ترافرز دنكان

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أمرت محكمة أسترالية بإعادة المحاكمة في قضية رفعتها شركة "أدينبروك" المملوكة للمستثمر دينيس أونيل ضد شركة "كاسيد كول" التي كان مديرها رجل الأعمال الشهير ترافرز دنكان.

وخسر دينيس أونيل 8 ملايين دولار استثمرها في "كاسكيد كول" بعد أن أخفى عنه مسؤولوها علاقة السياسي العمالي السابق إيدي عبيد بها.

وفي أغسطس 2015، رفضت المحكمة الفيدرالية القضية التي تقدمت بها شركة "أدنبروك".

وقال أونيل إنه استثمر 8 ملايين دولار في "كاسكيد كول" عام 2010 دون أن يخبره أحد أن المال سيكون جزءا من 30 مليون دولار تأخذها عائلة عبيد مقابل شراء حصتها في مشروع تعدين مشترك مع كاسكيد كول.

واستند القاضي آنذاك ليندساي فوستر على أن حرص أونيل على الاستثمار في الصفقة ربما لم يكن ليتأثر لو علم قصة الـ 30 مليون دولار.

ولكن في الحكم الجديد، أمر القاضيان جون جيلمور وريتشارد وايف بإعادة المحاكمة بتهمة ارتكاب ممارسات مضللة وخادعة.

وقال القاضيان إن هناك العديد من الأدلة التي تدعم سيناريو اعتقاد دنكان بأن الكشف عن ارتباط عائلة عبيد بالمشروع قد يؤثر سلبا على استثمار أونيل.

وقرر القاضيان عقد محاكمة جديدة في القضية المرفوعة ضد دنكان.

يذكر أن صفقة كاسكيد كول كانت جزءا من تحقيق أجرته المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد عام 2012 بشأن رخصة تعدين فحم على مزرعة مملوكة لعائلة عبيد في ماونت بيني بمنطقة بيلونغ فالي بنيو ساوث ويلز.

وخلص تحقيق مفوضية مكافحة الفساد إلى أن العديد من الأشخاص تصرفوا بشكل فاسد من خلال محاولة إخفاء ارتباط عائلة عبيد بالمشروع.

وبعد تحقيق مفوضية مكافحة الفساد، ألغت حكومة نيو ساوث ويلز الرخصة التي منحت إلى "كاسكيد كول".

المصدر: abc.net.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا