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البروفيسور ستيف كين: اقتصاد أستراليا "زومبي"

آخر تحديث: منذ 22 دقيقة
المصدر: news.com.au
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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البروفيسور ستيف كين: اقتصاد أستراليا &quot;زومبي&quot;

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - حذر البروفيسور ستيف كين من الحالة المتردية التي بات عليها الاقتصاد الأسترالي مشبها إياه بـ "الزومبي" الذي يحاول السير رغم موته.

 

وأشار كين إلى أن الحسابات المالية الأسترالية صادمة بمعنى الكلمة، محذرا من انفجار الأوضاع خلال شهور قليلة، متحدثا بشكل خاص عن الفقاعة العقارية.

 

ولفت البروفيسور إلى الصعود الهائل في الديون الذي خلق فقاعة عقارية تضخمت وتتأهب للانفجار.

 

واعتبر الخبير أن نجاة أستراليا من الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم عام 2008 كان مجرد تأجيل لتفاقم الأوضاع المتردية، جراء سلسلة من التدخلات الحكومية.

 

وتابع: "فقاعة الإسكان جعلت السياسيين يبدون وكأنهم ناجحون لأن الناس يشعرون ظاهريا أنهم أكثر ثراء، ويقترضون من أجل الإنفاق".

واستطرد: "لكن ما حدث في حقيقة الأمر هو أن المواطنين وجدوا أنفسهم مثقلين بأعباء الديون".

 

وأوضح أن السياسيين في أستراليا طالما يلجأون إلى لعبة التوازنات من أجل حسابات انتخابية، دون النظر إلى تأثير ذلك على الاقتصاد الأسترالي.

 

وفي كتابه الأخير: "هل من الممكن تجنب أزمة مالية أخرى؟"، قال البروفيسور إن كلا من أستراليا وبلجيكا والصين وكندا وكوريا الجنوبية تمتلك اقتصاديات "زومبي" تحاول السير بعد أن موتها.

 

ومضى يقول: "كل من أستراليا وكندا ستعانيان من تباطؤ اقتصادي خطير خلال السنوات القليلة المقبلة".

 

وتأتي التعليقات في ظل تصاعد غضب الأستراليين من أزمة الغلاء العقاري وعدم القدرة على تحمل تكلفة شراء منازل.

 

وتأتي أستراليا في المركز الرابع عالميا في الديون العقارية.

 

أسعار العقارات في سيدني تتجاوز عشرة أضعاف متوسط الدخل السنوي للمواطن الأسترالي.

 

وعلاوة على ذلك، احتلت سيدني وملبورن المركزين 14 و15 في قائمة أكثر المدن غلاء في العالم، بحسب وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست.

 

المصدر: news.com.au
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