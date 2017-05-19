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بعد فضيحة نائب المفوض واستقالة 4 مسؤولين.. الفوضى تضرب مكتب الضرائب الأسترالي
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أصبح مكتب الضرائب الأسترالي في حالة فوضى بعد الاتهامات التي وجهت لنائب المفوض مايكل كرانستون واستقالة مسؤولين آخرين في فضائح متباينة.
ويعيش مكتب الضرائب الاسترالي أزمة غير مسبوقة، بعد الاتهامات المرتبطة بـعصابة احتيال ضريبي بقيمة 165 مليون دولار.
وشهد أمس محاكمة تسعة أشخاص مرتبطون بالقضية المذكورة، بتهمة التآمر.
البوليس الأسترالي الفيدرالي زاد من أوجاع مكتب الضرائب حيث
يواجه مايكل كرانستون اتهامين بإساءة استغلال منصبه العام للوصول إلى معلومات تتعلق بتحقيق تهرب ضريبي يرتبط بنجله آدم.
آدم كرانستون أثناء مغادرته قسم شرطة سيدني بعد الإفراج عنه بكفالة
آدم كرانستون، 30 عاما، وشقيقته لورين، 24 عاما، بين هؤلاء الذين وجهت إليهم اتهامات أمس بتهمة الاحتيال الضريبي من خلال التزوير المالي لحسابات شركة تقدم خدمات كشف الرواتب لمؤسسات كبيرة.
وقال البوليس الفيدرالي إن مايكل كرانستون لم يكن جزءا من العصابة الإجرامية لكنه رضخ إلى طلبات نجله وسعى للحصول على معلومات حول أنشطة شركة "بلوتوس بايرول".
وعلمت صحيفة الأستراليان أن مايكل كرانستون أحد المسؤولين الذين يقودون التحقيقات في تهرب الشركات متعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء من الضرائب.
بيد أن الشرطة حصلت على أمر قضائي بالتنصت على هاتفه.
وأفادت التقارير أن نائب المفوض أمر اثنين من موظفي مكتب الضرائب بالدخول على بيانات شركة "بلوتوس" وإمداده بنتيجة المراجعات الضريبية لها.
واستقال 4 مسؤولين جراء الفضيحة بينهم توني بولاكيس وسكوت بوروس.
وحذر السيناتور نيك زينوفون من أن الفضيحة قد تؤثر سلبا على التحقيقات الجارية في قضايا التهرب الضريبي.
رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول وصف الفضيحة بأنها "مؤسفة للغاية"، لكنه أشاد بجهود الشرطة في هذا الصدد.
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العنكبوت الالكتروني
- صحفي أسترالي ومحامي إيدي عبيد يرتبطان بفضيحة احتيال ضريبي
- بعد فضيحة نائب المفوض واستقالة 4 مسؤولين.. الفوضى تضرب مكتب الضرائب الأسترالي
- البروفيسور ستيف كين: اقتصاد أستراليا "زومبي"
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