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صحفي أسترالي ومحامي إيدي عبيد يرتبطان بفضيحة احتيال ضريبي
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - اتهمت الشرطة الصحفي الأسترالي المخضرم ستيف باريت بالضوع بمحاولة ابتزاز 5 مليون دولار في قضية ترتبط بأكبر تحقيقات الاحتيال الضريبي التي أدت حتى الآن إلى توجيه اتهامات لتسعة أشخاص على الأقل.
ستيف باريت و سيفاج شالابيان المحامي السابق لسياسي نيو ساوث ويلز المسجون حاليا إيدي عبيد ضمن هؤلاء الذين وردت اسماؤهم باتهمات متباينة ترتبط بقضية احتيال ضريبي بقيمة 165 مليون دولار.
تسعة أشخاص على الأقل بينهم آدم كرانستون، نجل نائب مفوض مكتب الضرائب الأسترالي اتهموا في قضية عصابة الاحتيال الضريبي التي استغلت شركة متخصصة في "جداول رواتب" من أجل تنفيذ ممارسات احتيال ضريبي واسع النطاق.
وأفرجت المحكمة عن المتهمين بكفالة، مع تقييد اتصالاتهم.
يذكر أن السيرة الذاتية للصحفي باريت تشمل عمله في برنامج "60 دقيقة" على شبكة "ناين" الإخبارية، وكذلك في إعداد برنامج "كارينت أفيرز" على شبكة "سيفن" والكتابة في صحف أخرى.
ولم يكن باريت بين هؤلاء الذين وجهت إليهم اتهامات في وقت سابق أمس، لكن اسمه أدرج بين مجموعة من الأشخاص المحظور إجراؤهم أي اتصالات مع المتهمين.
وادعت الشرطة أن باريت كان ضالعا في وقت سابق من العام الجاري مع دانيال روستانكوفسكي في محاولة ابتزاز 5 مليون دولار من آدم كرانستون نجل نائب مفوض مكتب الضرائب الأسترالي مع تهديده بفضح الاحتيال الضريبي.
روستانكوفسكي كان مسؤولا عن توظيف وإدارة مديري الشركات المرتبطة بالاحتيال الضريبي.
سيفاج شالابيان المحامي السابق لإيدي عبيد بين المذكورين أسمائهم.
شالابيان عمل محاميا لدى شركة "فيليبس فوكس" في سيدني، وكان أحد المديرين الذين أسسوا شركة "لاندز ليجال" عام 2004.
وكان شالابيان محاميا لإيدي عبيد وأبنائه الخمسة منذ 2009 عندما جذبت عائلة عبيد اهتمام المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد بنيو ساوث ويلز التي أجرت سلسلة من التحقيقات حول الأوضاع المالية للعائلة.
وأصدرت محكمة أسترالية في ديسمبر الماضي حكما بحبس عبيد 5 سنوات، بينها 3 سنوات كحد أدنى، بتهمة سوء السلوك أثناء توليه منصبه البرلماني بعد إخفائه وجود مصالح لعائلته في مقهيين مربحين بميناء "سركيولار كواي في سيدني وممارسة ضغوط على موظف حكومي بارز.
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العنكبوت الالكتروني
- صحفي أسترالي ومحامي إيدي عبيد يرتبطان بفضيحة احتيال ضريبي
- بعد فضيحة نائب المفوض واستقالة 4 مسؤولين.. الفوضى تضرب مكتب الضرائب الأسترالي
- البروفيسور ستيف كين: اقتصاد أستراليا "زومبي"
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