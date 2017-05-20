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المصنفة ايضاً في: استراليا, منوعات

أستراليا تدرس تغليظ عقوبات "بورنو الانتقام"

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: abc.net.au
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا تدرس تغليظ عقوبات &quot;بورنو الانتقام&quot;

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تدرس أستراليا فرض عقوبات جنائية ومدنية أكثر صرامة على كل يشارك أو ينشر صورا جنسية لأشخاص بدون موافقتهم.

 

يأتي ذلك إحدى نتائج اجتماع بين مسؤولي الادعاء العام على المستويين الفيدرالي والولايات.

 

ثمة قلق كبير من تنامي الظاهرة التي اصطلح على تسميتها "بورنو الانتقام" بعد أن أضحى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل أكثر انتشارا.

 

وطالبت الحكومة الفيدرالية بشكل رسمي بتقديم عقوبات مدنية أكبر نطاقا مثل الغرامات والإنذارات القضائية لاستهداف الضالعين في نشر هذه الصور، سواء الذين ينشرونها أو المواقع التي تستضيفهم.

 

الاستشارات العامة في الإجراءات المذكورة مفتوحة حتى نهاية يوليو، وتأمل الحكومة تقديم مشروع قانون جديد في هذا الصدد بنهاية العام.

 

ورقة المناقشات الحكومية استشهدت ببحث أجرته "جامعة لا تروب" وهيئة RMIT .

 

وشارك في الاستطلاع المذكور 3000 شخص في الحقبة العمرية بين 18-54 عاما.

 

وقال شخص من كل 10 أشخاص صورة عارية أو شبه عارية لها تمت مشاركتها على الإنترنت بدون موافقة.

وخلص اجتماع أمس في ملبورن بين مسؤولي الادعاء العام إلى إصدار بيان مبادئ بشأن تغليظ عقوبات بورنو الانتقام.

 

من جانبها، قالت ميشاليا كاش وزيرة شؤون المرأة: "لقد استمعنا إلى الضحايا ومؤسسات تنفيذ القانون، وبات واضحا أن المطلب الأول للضحايا هو حذف هذه الصور بأسرع ما يمكن".

 

وفي فبراير الماضي، أوصت لجنة برلمانية أن يصبح بورنو الانتقام جريمة فيدرالية.

 

المصدر: abc.net.au
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