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هربا من غلاء المساكن في أستراليا.. السيارة تتحول إلى شقة
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يحاول جيل الألفية في أستراليا تنفيذ أفكار جديدة للخروج من أزمة الغلاء العقاري.
وانتشرت في الآونة الأخيرة فكرة العيش داخل سيارات وتجهيزها للسكن هروبا من الإيجارات الباهظة.
البعض يفعل ذلك التماسا لدرجة أكبر من الحرية، فيما يجد آخرون تلك السيارات أرخص تكلفة.
إليسا كوك ودومينيك بالومبو زوجان من ولاية جنوب أستراليا اختارا الحياة داخل سيارة من أجل نمط أكثر بساطة، وتخلصا من الغلاء الباهظ.
ويجوب الزوجان بسيارتهما ماركة "كومبي" أرجاء أستراليا، ويستيقظان كل يوم في مكان جديد.
دومينيك بالومبو وإليسا كوك لا يملان أبدا من الحياة على الطريق
قبل عامين، وجد الزوجان سيارة الكومبي بالمواصفات التي كانا يبحثان عنها عبر الإنترنت لكنهما أدركا أن السعر يتجاوز قدرتهما المالية.
ولكن بمجرد أن علم صاحب السيارة أن الزوجين يعتزمان السكن داخلها، قرر بيعها لهما رغم تلقيه سعرا أكبر من آخرين.
وكانت زوجة صاحب السيارة قد ماتت مؤخرا، ولذلك قرر بيعها.
وقالت كوك: "لقد أخبرنا أن أشخاصا عرضوا عليه دفع أموال أكثر مقابل السيارة لكنه أعجبته فكرة بدء زوجين شابين حياتهما داخلها، رغم أننا لم نكن نمتلك إلا نصف المبلغ".
وبدأ الزوجان تنفيذ الفكرة في عطلات نهاية الأسبوع ورحلات تمتد لشهرين قبل أن يقررا العيش داخل السيارة بشكل مستمر.
دومينيك بالومبو وإليسا كوك يستمتعان بحياتهما الجديدة داخل السيارة
وأردفت كوك: "لقد فكرنا كم كنا ننفق من أموال على الشقق المستأجرة، لكننا الآن لا ننفق إلا على الطعام والوقود".
وتابعت: "كل منا لديه رؤية مختلفة، لكننا توصلنا لحل وسط واشترينا السيارة وبدأنا برحلات قصيرة، وأدرك دوم أنه يستطيع ممارسة عمله على الطريق، ثم أخبرني يوما ما: "فلنعيش هنا بشكل دائم".
وبحسب كوك، فإن مثل هذا التغيير الجذري كان القرار الأفضل الذي اتخذاه.
ويحتسي الزوجان فنجانا من القهوة في الخامسة صباحا بينما يشاهدان شروق الشمس، ثم يبدأن التجول بالسيارة في السابعة صباحا.
إليسا كوك تقرأ داخل السيارة
ويحاول الزوجان الاستغناء عن الكثير من الضروريات ويمتلكان فقط "مقلاة" وكوبين، ووعائين، وأدوات مائدة.
العربة مجهزة بحوض وموقد صغير يمكنهما طهي طعامهما من خلاله.
لكنهما لا يمتلكان حماما أو مكانا للاستحمام أو غسيل الملابس.
وفسرت كوك ذلك قائلة: "نمارس السباحة بشكل يومي حتى لو كان الماء باردا، ونستخدم كابينات الاستحمام في الشواطئ، كما ندفع مقابل الاستمتاع بحمامات دافئة كل يومين".
ولفتت إلى شعور الحرية الذي يتمتعان به رغم أن العديد من الناس يعتبرون أن تلك الحياة أدنى من المعايير المطلوبة.
وحثت إليسا كوك الآخرين للتفكير في تنفيذ تجربتهما
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