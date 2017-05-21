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جوجل وفيسبوك.. هل ينقذان صحافة أستراليا؟
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ينبغي فرض ضرائب على فيسبوك وجوجل لتمويل الصحافة الأسترالية التي تعاني بشدة.
الاقتراح المذكور جاء ضمن جلسات استماع بمجلس الشيوخ الأسترالي بشأن مستقبل الصحافة التي تصب في المصلحة العامة.
ويدعو الاقتراح إلى تدخل الدولة من خلال فرض ضرائب على أرباح الإعلانات الداخلية لشركتي جوجل وفيسبوك، بنسبة 25 % مثلا، وإعادة توجيهها لتمويل الصحافة الأسترالية التي تعاني من أزمات مالية طاحنة.
وإذا تحقق هذا الاقتراح، فإن ذلك من شأنه أن يأخذ أستراليا إلى نموذج أكثر صبغة أوروبية يتعلق بالتنظيم والدعم الإعلامي والتي تلعب فيه الدولة دورا بارزا في إطعام اليد التي تعضها.
دولتان مثل فرنسا والنرويج تقومان بتمويل مباشر لشركات إعلامية تستهدف تحقيق أرباح، ورغم ذلك لم يتلاشى فيهما التنوع الإعلامي وحرية التعبير.
وفي النرويج، أوصت لجنة التعدد الإعلامي بتوجيه دعوم مباشرة وتخفيضات ضريبية على الصحف والمحطات، وكذلك تقديم منح للإعلام الإلكتروني والصحفيين الاستقصائيين.
وبالرغم من أن العديد من الصحفيين ما زالوا يشعرون بالراحة من فكرة تمويل الدولة للإعلام الخاص، لكن هذا الاتجاه قد يكون موضوع ترحيب الآن في ظل تضاؤل الوظائف الصحافية ذات الأجور المضمونة.
مستقبل صحافة المصلحة العامة والإجراءات التي ينبغي اتخاذها بشأن فيسبوك وجوجل كانا موضوعين للنقاش في تحقيقين حكوميين سابقين بأستراليا عامي 2011 و2012.
وكانت حكومة جيلارد قد أمرت بإجراء تحقيق مستقل حول الإعلام بقيادة راي فينكلشتاين.
كما شهدت أستراليا "مراجعة التقارب" بقيادة جلين بورهام.
بيد أن كلا التقريرين الناجمين عن المراجعتين لم يخلصا إلى نتائج جاذبة على المستوى السياسي.
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