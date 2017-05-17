أستراليا تحذر منتهكي الخصوصية من عقوبات رادعة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تعتزم أستراليا تشديد العقوبات على انتهاكات الخصوصية قد تصل إلى فرض غرامة قدرها 1.8 مليون دولار للمؤسسات المخالفة.

وقال مفوض الخصوصية الأسترالي تيموثي بيلجريم أمام تحقيق بمجلس الشيوخ إن ميثاقا جديدا للخصوصية سوف يكون ملزما لمؤسسات الخدمات العامة التي قد تجد نفسها تتكبد غرامات ثقيلة حال مخالفة القواعد بشكل متكرر وخطير.

وتم الإعلان عن النظام الصارم الجديد في وقت أكد فيه مفوض الخصوصية الاسترالي تيموثي بيلجريم استئناف تحقيقات غير رسمية تتعلق بنشر وزارة الخدمات الإنسانية معلومات شخصية خاصة بمستقبلي دعوم السنترلينك.

وبموجب القواعد الجديدة المقترحة، سيتعين على موظفي الخدمة العامة إجراء تقييمات خصوصية، لا سيما في الأمور التي تحمل قدرا كبيرا من المخاطر.

وأردف المفوض: "نتطلع لتحقيق أفضل درجة من تأمين الخصوصية".

ومن المقرر أن يحقق المفوض في الانتهاكات ليقرر تصعيدها إلى المحكمة الفيدرالية للحصول على الغرامات المطلوبة، أو عدم تصعيد الأمور.

وتحدث بيلجريم أن الحكومة في حاجة إلى التعامل مع المعلومات الشخصية على نحو يلبي توقعات المجتمع الواسعة.

وفسر ذلك قائلا: "رد فعل المجتمع تجاه تلك المبادرة يشير إلى ضررة وضع اعتبار خاص لمسألة التوازن في استخدام المعلومات بين تحقيق الأهداف السياسية وتأثيرها على الخصوصية".

مكتب مفوض الخصوصية سيوصي رئيس الوزراء الأسترالي بتطبيق الميثاق الجديد عبر المؤسسات الحكومية.

وأخبر المفوض أعضاء مجلس الشيوخ أنه مكتبه استأنف التحقيقات غير الرسمية بشأن نشر وزارة الخدمات الإنسانية معلومات شخصية تتعلق بمستفيدي دعوم السنترلينك".

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا