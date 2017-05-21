السجن 3 سنوات عقوبة عدم إعادة الأبناء إلى أستراليا

جورج براندس المدعي العام الفيدرالي

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - من المتوقع أن يواجه ولي الأمر الذي يرفض إعادة الأبناء إلى أستراليا عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات بموجب حملة فيدرالية مشددة تستهدف مواجهة ظاهرة اختطاف الآباء للأبناء وترحيلهم إلى الخارج.

التغييرات المقترحة ستسهل العثور على الأطفال المفقودين من خلال إعطاء الشرطة سلطة التنصت على الهواتف، ورصد الصفقات المصرفية، والتعاون مع نظرائهم في دول العالم.

المدعي العام الفيدرالي جورج براندس قال إنه يريد سد ثغرة في القانون المتعلق بنزاعات حضانة الأبناء والذي يتيح لأولياء الأمور تجنب الملاحقة الجنائية لعملية الاختطاف تحت ظروف معينة.

وفي الوقت الراهن، إذا حصل احد أولياء الأمور على موافقة زوجه (أو زوجته )على اصطحاب الأبناء للخارج لمدة محددة من الوقت لا يمكن ملاحقته قضائيا حتى لو لو تجاوز المدة المحددة لعودة الأبناء إلى أستراليا.

ولكن وفقا للقانون المقترح، سيكون الاحتفاظ بالطفل في الخارج دون إعادته في المدة المحددة سلفا جريمة جنائية تحمل عقوبة السجن 3 سنوات حد أقصى.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن أستراليا تتقدم بحوالي 100 طلب لدول أخرى سنويا لاستعادة أطفال بموجب اتفاقية لاهاي بشأن الاختطاف الدولي للأطفال.

لكن خبراء يعتقدون أن عدد الأطفال الأستراليين الذي اختطفهم الآباء إلى خارج أستراليا يقترب من الألف.

وقال متحدث باسم السيناتور براندس: "حاليا ليس أمرا محظورا أن تحتفظ بطفل خارج استراليا مدة تتجاوز الوقت المحدد، لكن الاقتراح الجديد يصلح تلك الفجوة ويردع الآباء من الإقدام على هذه الممارسات.

من جانبه، رحب كول شابمان متخصص استعادة الأطفال بتلك التغييرات المقترحة معتبرا أنها ستسهل إعادة الأبناء إلى أستراليا، وتعين الشرطة الفيدرالية على تحديد مواقع الأطفال بدقة والاتصال بنظرائهم في الصين وفيتنام مثلا لاتخاذ الإجراءات الواجبة.

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا