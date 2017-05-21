- أستراليا تحذر منتهكي الخصوصية من عقوبات رادعة
- الحكمة
- بالفيديو.. هكذا قتلت على اوتوستراد ميرنا الشالوحي
- ترامب يحاضر على المسلمين بالتسامح ويقرع طبول الحرب الطائفية وتجريم مقاومة الاحتلال الاسرائيلي ووصفها بالارهاب الذي يجب التوحد لمقاومته.. اضافة “حماس″ لخانة “حزب الله”.. و”الناتو” الاسلامي تأسس.. والتطبيع قادم
- قائد فصيل سوري: محاولات لفتح طريق بري يربط إيران بلبنان
- أستراليا تمهل المهاجرين لتقديم طلبات اللجوء حتى الأول من أكتوبر
- جوجل وفيسبوك.. هل ينقذان صحافة أستراليا؟
- “إنستغرام” الأكثر إضراراً بالصحة العقلية!
- فيديو جديد للحظة دهس المارة في تايمز سكوير
- بالفيديو.. "بالون" للتخلص من السمنة من دون عملية جراحية
- نجوى كرم تدعو إلى تطبيق قانون حمورابي على الحبيب
- قمم الرياض… والتصالح مع الواقع
- هل بدأ الاقتصاص من «حزب الله»؟
- عون يطمئن إلى قرب حصول الانتخابات وباسيل يرفض التمديد
- 3 لاءات أميركية: لا لحرب إسرائيلية في لبنان.. لا لمواجهة عسكرية مع طهران.. لا لتمدد إيران في المنطقة
- نقابة جديدة للإعلام ونظام تقاعد للصحافيين
- قصة بدر الدين في سورية بصفتها مؤشر الحرب المقبلة
- روحاني بعد فوزه الكاسح يتعهد النأي عن «العنف والتطرف»
- أنريكي: سأعود لـ«الكامب نو» مشجعاً
- الشرق الأوسط.. إيران
- توقعات الأبراج ليوم May21, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 21, 2017
- هربا من غلاء المساكن في أستراليا.. السيارة تتحول إلى شقة
- أستراليا تدرس تغليظ عقوبات "بورنو الانتقام"
- الفالقة السورية وجنيفات الصرف السياسي لناتج واقع الميدان السوري
السجن 3 سنوات عقوبة عدم إعادة الأبناء إلى أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - من المتوقع أن يواجه ولي الأمر الذي يرفض إعادة الأبناء إلى أستراليا عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات بموجب حملة فيدرالية مشددة تستهدف مواجهة ظاهرة اختطاف الآباء للأبناء وترحيلهم إلى الخارج.
التغييرات المقترحة ستسهل العثور على الأطفال المفقودين من خلال إعطاء الشرطة سلطة التنصت على الهواتف، ورصد الصفقات المصرفية، والتعاون مع نظرائهم في دول العالم.
المدعي العام الفيدرالي جورج براندس قال إنه يريد سد ثغرة في القانون المتعلق بنزاعات حضانة الأبناء والذي يتيح لأولياء الأمور تجنب الملاحقة الجنائية لعملية الاختطاف تحت ظروف معينة.
وفي الوقت الراهن، إذا حصل احد أولياء الأمور على موافقة زوجه (أو زوجته )على اصطحاب الأبناء للخارج لمدة محددة من الوقت لا يمكن ملاحقته قضائيا حتى لو لو تجاوز المدة المحددة لعودة الأبناء إلى أستراليا.
ولكن وفقا للقانون المقترح، سيكون الاحتفاظ بالطفل في الخارج دون إعادته في المدة المحددة سلفا جريمة جنائية تحمل عقوبة السجن 3 سنوات حد أقصى.
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن أستراليا تتقدم بحوالي 100 طلب لدول أخرى سنويا لاستعادة أطفال بموجب اتفاقية لاهاي بشأن الاختطاف الدولي للأطفال.
لكن خبراء يعتقدون أن عدد الأطفال الأستراليين الذي اختطفهم الآباء إلى خارج أستراليا يقترب من الألف.
وقال متحدث باسم السيناتور براندس: "حاليا ليس أمرا محظورا أن تحتفظ بطفل خارج استراليا مدة تتجاوز الوقت المحدد، لكن الاقتراح الجديد يصلح تلك الفجوة ويردع الآباء من الإقدام على هذه الممارسات.
من جانبه، رحب كول شابمان متخصص استعادة الأطفال بتلك التغييرات المقترحة معتبرا أنها ستسهل إعادة الأبناء إلى أستراليا، وتعين الشرطة الفيدرالية على تحديد مواقع الأطفال بدقة والاتصال بنظرائهم في الصين وفيتنام مثلا لاتخاذ الإجراءات الواجبة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- أستراليا تحذر منتهكي الخصوصية من عقوبات رادعة
- أستراليا تمهل المهاجرين لتقديم طلبات اللجوء حتى الأول من أكتوبر
- جوجل وفيسبوك.. هل ينقذان صحافة أستراليا؟
- هربا من غلاء المساكن في أستراليا.. السيارة تتحول إلى شقة
- أستراليا تدرس تغليظ عقوبات "بورنو الانتقام"
- صحفي أسترالي ومحامي إيدي عبيد يرتبطان بفضيحة احتيال ضريبي
- بعد فضيحة نائب المفوض واستقالة 4 مسؤولين.. الفوضى تضرب مكتب الضرائب الأسترالي
- البروفيسور ستيف كين: اقتصاد أستراليا "زومبي"
- أستراليا.. إعادة المحاكمة في قضية دينيس أونيل ضد ترافرز دنكان
- تقارير: أستراليا قد توجه اتهامات جنسية للكاردينال جورج بيل
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)