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الرئيسية | استراليا | حزب التحرير: الهولوكست ينتظر المسلمين في أستراليا
المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار الجالية اللبنانية والعربية

حزب التحرير: الهولوكست ينتظر المسلمين في أستراليا

آخر تحديث: منذ 47 دقيقة
المصدر: dailymail.co.uk
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 227
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حزب التحرير: الهولوكست ينتظر المسلمين في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال حزب التحرير إن المسلمين قد يتم احتجازهم في معسكرات اعتقال داخل أستراليا، على غرار ما فعل النظام النازي باليهود قبل محرقة الهولوكست.

 

ويرغب حزب التحرير في استعادة نظام الخلافة الإسلامية القائم على الشريعة، ويتبنى الحزب أفكارا متشددة تتعلق بالجهاد.

 

العديد من البلدان ذات الأغلبية الإسلامية في آسيا والشرق الأوسط حظرت حزب التحرير.

 

وقال حمزة قريشي المتحدث باسم حزب التحرير في أستراليا خلال مؤتمر في "كامبسي" جنوب غرب سيدني، إن أستراليا كانت تقيم معسكرات اعتقال أثناء الحرب العالمية الثانية، وتساءل: "هل يضحى ذلك مصير المسلمين في المستقبل القريب؟"

 

وفي ذات السياق، استدعى عثمان بدر أحد قيادات حزب التحرير، إلى الأذهان محرقة الهولوكست التي شهدت مقتل حوالي 6 ملايين يهودي في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي.

 

وأعلن بدر أن المسلمين لا ينبغي أن يفصلوا الدين عن السياسة.

 

 

حمزة قريشي

 

 

عثمان بدر

 

وأردف بدر: "لو كنت سألت شخصا ما في عشرينيات القرن الماضي عن إمكانية حدوث شيء أشبه بالهولوكست، كان سيسخر منك. الأمور يمكن أن تنحدر بشكل سريع للغاية".

 

وواصل: "بالنسبة لنا، فإن النشاط السياسي ضروري ولا ينفصل عن الدين".

 

واتخذ الحزب قرارا بحظر دخول الإعلام للمؤتمر، تجنبا للإجابة على أسئلة مثل الدعوة لقتل المرتدين.

 

لكن حزب التحرير بث الندوة بشكل مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

وسام دوريهي، القيادي بحزب التحرير قال إن المسلمين في حاجة لتأسيس خلافة إسلامية عالمية تعتمد على الشريعة، والتي كانت أمرا واقعا حتى انهيار الإمبراطورية العثمانية عام 1924.

 

واستطرد: "نحتاج أن نكون جزءا من جهود عالمية لاستعادة الخلافة في العالم الإسلامي".

 

المصدر: dailymail.co.uk
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

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