أكاديمي لحكومة أستراليا: امنعوا الفقراء من الإنجاب

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال الاكاديمي الأسترالي بيتر جونز إنه ينبغي على فقراء أستراليا الحد من الإنجاب، مطالبا الحكومة بضرورة وضع تشريعات في هذا الصدد.

وفي ورقة بحثية نشرتها دورية "ميديكال جورنال أوف أستراليا" الإثنين، قال بيتر جونز عميد كلية الطب بجامعة بوند إنه بالرغم من الجدل المحيط باقتراح خلق سياسات عامة للحد من الإنجاب بين المجتمعات الفقيرة، لكنه أمر ضروري قياسا بالأعداد المهولة من الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، وتزايدت أعدادهم بصورة هائلة خلال العقدين الماضيين.

ومضى يقول: "نحتاج إلى توجيه أسئلة مثل هل ينبغي أن نطور سياسات تشجع العائلات المحرومة على إنجاب عدد أقل من الأطفال".

وأردف أن أولياء الأمور غير القادرين على رعاية أبنائهم لا ينبغي أن يحصلوا على حوافز عند إنجاب المزيد من الأطفال.

ولفت إلى أن منح الحوافز لا يخرج تلك العائلات من دائرة الفقر مع استمرارهم في إنجاب الأطفال.

وبالمقابل، انتقدت جاكي ريد الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "كريت" نتائج البحث واصفة إياها بالهجومية والمشينة، وتلقي اللوم على عاتق الضحية.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا