أستراليا: مفوضية مكافحة الفساد تحذر من تعديلات جديدة

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - حذرت المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد بنيو ساوث ويلز من تعديلات جديدة مقترحة على نظام التخطيط بالولاية الأسترالية، لافتة أنها ليست كافية لاستئصال الفساد.

يذكر أن السلطات التحقيقية لمفوضية مكافحة الفساد دائما ما تنظر في الثغرات في نظام التخطيط بالولاية، لكنها عبرت عن قلقها من اتجاه الحكومة لتعزيز سلطات الأمين العام لهيئة التخطيط كجزء من إصلاحات كبرى في جوهر القوانين المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

مفوضية مكافحة الفساد بين أكثر من 140 مؤسسة ومجلس ومنظمات حكومية تقدمت بطلبات تعترض على التعديلات المقترحة في قانون التخطيط البيئي والتقييم الذي يعزي إلى عام 1979.

وفي خطاب مرفق بالطلب، كتب المفوض ريجينالد بلانش إن نظام التخطيط بالولاية "منطقة اهتمام خاص" بالنسبة لمفوضية الفساد، لا سيما وأنها مادة لتحقيقات متعددة.

التغييرات المقترحة جرى الكشف عنها في يناير الماضي من خلال وزير التخطيط السابق روب ستوكس الذي ذكر آنذاك أنها تستهدف القضاء على تعقيدات الروتين.

وتتضمن التعديلات الجديدة منح أمين التخطيط سلطة التدخل في النزاعات بين المؤسسات الحكومية وإعطاء النصيحة، ومنح موافقات بالنيابة عن تلك المؤسسات.

بيد أن مفوضية مكافحة الفساد قالت إن التغييرات تجعل حامل منصب أمين هيئة التخطيط عرضة لتأثيرات خارجية.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا