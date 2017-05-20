في نيو ساوث ويلز.. طريقة سحرية لتوفير 700 دولار بنزين سنويًا

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - انتشرت بولاية نيو ساوث ويلز طريقة جديدة ستغير أسلوب شراء أصحاب السيارات للبنزين.

فيكتور دومينيلو، وزير المالية بنيو ساوث ويلز، الذي أطلق العام الماضي موقع FuelCheck لمقارنة أسعار البنزين قال إن شركات السيارات والبرمجيات اتصلوا بالحكومة راغبين في تغذية أجهزة الكمبيوتر المدمجة في سياراتهم بالمعلومات التي يقدمها الموقع.

وتابع : " التغذية المباشرة بالمعلومات يسمح لأصحاب السيارات بعرض قائمة أرخص أسعار البنزين في المنطقة التي يتواجد بها السائق".

اختيار الخيارت الأرخص للبنزين سيوفر على السائق حوالي 700 دولار سنويا، على حد قوله.

واستطرد: "ستقفز في سيارتك وتقول مثلا: "أريد أن أزود سيارتي بالوقود عندما تصل نسبة البنزين إلى 25 % ومستعد أن أحيد عن طريقي المعتاد حوالي كيلو متر، من فضلك اعثر لي على الأسعار الأرخص، وستجد الإجابة على الفور، وما عليك إلا الاختيار".

وأردف: "ولذلك فإن في كل مرة يستخدم أصحاب السيارات موقع gamify يحصلون على نقطة، وعند اكتمال 20 نقطة يحصلون على خصم أو تذكرة سينما".

وواصل: "شركات تصنيع السيارات أدركت قوة الاستفادة بتلك التطورات".

الموقع المذكور يمنح معلومات محدثة بشكل تلقائي حول أسعار كافة أنواع البنزين بجميع المحطات في ولاية نيو ساوث ويلز.

عدد مستخدمي الموقع تزايد بشكل ملحوظ ليتجاوز مستوى 13 ألف يوميا.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا