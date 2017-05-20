إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | في نيو ساوث ويلز.. طريقة سحرية لتوفير 700 دولار بنزين سنويًا
المصنفة ايضاً في: استراليا

في نيو ساوث ويلز.. طريقة سحرية لتوفير 700 دولار بنزين سنويًا

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 198
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
في نيو ساوث ويلز.. طريقة سحرية لتوفير 700 دولار بنزين سنويًا

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - انتشرت بولاية نيو ساوث ويلز طريقة جديدة ستغير أسلوب شراء أصحاب السيارات للبنزين.

 

فيكتور دومينيلو، وزير المالية بنيو ساوث ويلز، الذي أطلق العام الماضي موقع FuelCheck لمقارنة أسعار البنزين قال إن شركات السيارات والبرمجيات اتصلوا بالحكومة راغبين في تغذية أجهزة الكمبيوتر المدمجة في سياراتهم بالمعلومات التي يقدمها الموقع.

 

وتابع : " التغذية المباشرة بالمعلومات يسمح لأصحاب السيارات بعرض قائمة أرخص أسعار البنزين في المنطقة التي يتواجد بها السائق".

 

اختيار الخيارت الأرخص للبنزين سيوفر على السائق حوالي 700 دولار سنويا، على حد قوله.

 

واستطرد: "ستقفز في سيارتك وتقول مثلا: "أريد أن أزود سيارتي بالوقود عندما تصل نسبة البنزين إلى 25 % ومستعد أن أحيد عن طريقي المعتاد حوالي كيلو متر، من فضلك اعثر لي على الأسعار الأرخص، وستجد الإجابة على الفور، وما عليك إلا الاختيار".

 

وأردف: "ولذلك فإن في كل مرة يستخدم أصحاب السيارات موقع gamify يحصلون على نقطة، وعند اكتمال 20 نقطة يحصلون على خصم أو تذكرة سينما".

 

وواصل: "شركات تصنيع السيارات أدركت قوة الاستفادة بتلك التطورات".

 

الموقع المذكور يمنح معلومات محدثة بشكل تلقائي حول أسعار كافة أنواع البنزين بجميع المحطات في ولاية نيو ساوث ويلز.

 

عدد مستخدمي الموقع تزايد بشكل ملحوظ ليتجاوز مستوى 13 ألف يوميا.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)