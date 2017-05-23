فيرجن أستراليا تعاقب راكبة أهانت عائلة مسلمة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - بسبب سباب عنصري لعائلة مسلمة تسكن في سيدني، عاقبت شركة فيرجن أستراليا" وطلبت من سلطات فيجي إنزالها من الطائرة.

و بدأت الراكبة على متن الرحلة 181 التابعة لشركة فيرجن في الإساءة اللفظية للعائلة المسلمة التي كانت تجلس بجوارها.

وقالت الراكبة: "أنتم مسلمون f------ " مستخدمة سبابا إنجليزيا بذيئا.

ووضع نجل المرأة بشكل متكرر وضع يده على فم والدته في محاولة لمنعها من مواصلة إهاناتها العنصرية.

وبعدها حاول طاقم الطائرة السيطرة على المرأة، فأجابتم بعنف: "هل تمزحون معي أيها الـ f------ ؟ أنا لم أفعل شيئا خاطئا، وأجلس هنا في مكاني، لقد صرنا أقلية هنا".

وبعدها هددت المرأة بضرب الراكبة التي التقطت فيديو لما حدث".

وتابعت: "استمري في التسجيل، لأنني سأنهال عليكِ ضربا".

وأردفت: "ألا يقلقكم هؤلاء الذين يقطعون رؤوس الناس؟ يا له من أمر عجيب، لكن حسنا حسنا".

وقالت العائلة المسلمة إن المرأة كانت تشرب الفودكا من زجاجة في حقيبتها على مدار الرحلة.

وقال أحد أعضاء العائلة: "لقد اتهمتنا باننا إرهابيون مسلمون في إساءة بالغة لنا".

وأخرجت سلطات فيجي المرأة من الطائرة.

وقالت شركة الطيران الأسترالية في بيان: "فيرجن أستراليا تنظر في مسألة سلامة الركاب وطاقم الطائرة بشكل جاد جدا".

وتابع البيان: "على متن رحلة فيرجن أستراليا VA 181 المتجهة من سيدني إلى منطقة "نادي" بجزر فيجي في 4 مايو 2017، تصرفت راكبة تجاه ركاب آخرين والطاقم بشكل غير ملائم".

واستطرد البيان: "المسألة الآن في يد سلطات فيجي، واحتراما لركابنا وطاقم الطائرة ليس ملائما الإدلاء بتفاصيل أكثر".

المصدر: 9news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا