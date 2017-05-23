- الإمارات تحظر موقع الجزيرة.. و"تلفيق" تصريحات للأمير تميم بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية
- يدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم May24, 2017
- لبنان يحتوي ارتدادات قِمم الرياض ويعبّد الطريق نحو... قانون الستين
- العهد يتجرّع كأس «الستين»!
- فقدان السيطرة على لبنان هاجس يؤرق قيادة حزب الله
- فيرجن أستراليا تعاقب راكبة أهانت عائلة مسلمة
- عون يخلط أوراق الملف الإنتخابي... والأنــظار تتجه إلى جلسة 29 الجاري
- الرئيس اللبناني: لسنا مستعدين للوقوف مع طرف والسلاح غير الشرعي في الاستراتيجية الدفاعية
- عون: الانتخابات على أساس القانون النافذ حال فشل الاتفاق على جديد
- بين جنبلاط والحريري: الوضع ليس «على ما يرام»
- هل يوضَع «حزب الله» أمام خيار «الحــياة أو الموت»؟
- «فضيحة الفايبر» في لجنة الاتصالات: الشبكة ملك الدولة!
- الجيش يستبعد حرباً إسرائيلية على لبنان
- مسلسل تلزيم كاميرات المراقبة في بيروت: الجزء الثاني أسوأ من الأول
- باسم الرئيس عون والرئيس بري والرئيس سعد الحريري اين هو القضاء؟ الرئيس الحريري رفض التدخل والنيابة العامة تفرج عن نصري الاسمر المتهم
- لبنان والارهاب والقمم: اهمية تسليح الجيش
- نحن الأيتام اللبنانيّين
- مختلفون على كل شيء... تّفقون على عصام فارس رجل التاريخ
- بيلا حديد تتعرض لموقف محرج في مهرجان كان السينمائي
- الكشف عن هوية المشتبه بتنفيذه هجوم مانشستر.. من أصول عربية وفرَّ والده إلى بريطانيا
- ممثلة إباحية تحكي عن رأي والدها في عملها
- بالفيديو.. شاهدوا رد فعل نيكول سابا من خيانة زوجها.. وهذا ما حدث بعد تلقيه رسالة من فنانة!
- بالفيديو.. كيف انتقم حصان من رجل لتعديه عليه بالضرب المبرح ؟
- بالفيديو.. مصرية تخاطب الحيوانات وتفهم لغاتها.. اعرف كيف يحدث ذلك؟
فيرجن أستراليا تعاقب راكبة أهانت عائلة مسلمة
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - بسبب سباب عنصري لعائلة مسلمة تسكن في سيدني، عاقبت شركة فيرجن أستراليا" وطلبت من سلطات فيجي إنزالها من الطائرة.
و بدأت الراكبة على متن الرحلة 181 التابعة لشركة فيرجن في الإساءة اللفظية للعائلة المسلمة التي كانت تجلس بجوارها.
وقالت الراكبة: "أنتم مسلمون f------ " مستخدمة سبابا إنجليزيا بذيئا.
ووضع نجل المرأة بشكل متكرر وضع يده على فم والدته في محاولة لمنعها من مواصلة إهاناتها العنصرية.
وبعدها حاول طاقم الطائرة السيطرة على المرأة، فأجابتم بعنف: "هل تمزحون معي أيها الـ f------ ؟ أنا لم أفعل شيئا خاطئا، وأجلس هنا في مكاني، لقد صرنا أقلية هنا".
وبعدها هددت المرأة بضرب الراكبة التي التقطت فيديو لما حدث".
وتابعت: "استمري في التسجيل، لأنني سأنهال عليكِ ضربا".
وأردفت: "ألا يقلقكم هؤلاء الذين يقطعون رؤوس الناس؟ يا له من أمر عجيب، لكن حسنا حسنا".
وقالت العائلة المسلمة إن المرأة كانت تشرب الفودكا من زجاجة في حقيبتها على مدار الرحلة.
وقال أحد أعضاء العائلة: "لقد اتهمتنا باننا إرهابيون مسلمون في إساءة بالغة لنا".
وأخرجت سلطات فيجي المرأة من الطائرة.
وقالت شركة الطيران الأسترالية في بيان: "فيرجن أستراليا تنظر في مسألة سلامة الركاب وطاقم الطائرة بشكل جاد جدا".
وتابع البيان: "على متن رحلة فيرجن أستراليا VA 181 المتجهة من سيدني إلى منطقة "نادي" بجزر فيجي في 4 مايو 2017، تصرفت راكبة تجاه ركاب آخرين والطاقم بشكل غير ملائم".
واستطرد البيان: "المسألة الآن في يد سلطات فيجي، واحتراما لركابنا وطاقم الطائرة ليس ملائما الإدلاء بتفاصيل أكثر".
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- بيلا حديد تتعرض لموقف محرج في مهرجان كان السينمائي
- بالفيديو.. شاهدوا رد فعل نيكول سابا من خيانة زوجها.. وهذا ما حدث بعد تلقيه رسالة من فنانة!
- الكشف عن هوية المشتبه بتنفيذه هجوم مانشستر.. من أصول عربية وفرَّ والده إلى بريطانيا
- ممثلة إباحية تحكي عن رأي والدها في عملها
- بالفيديو.. كيف انتقم حصان من رجل لتعديه عليه بالضرب المبرح ؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- فيرجن أستراليا تعاقب راكبة أهانت عائلة مسلمة
- حزب التحرير: الهولوكست ينتظر المسلمين في أستراليا
- أكاديمي لحكومة أستراليا: امنعوا الفقراء من الإنجاب
- أستراليا: مفوضية مكافحة الفساد تحذر من تعديلات جديدة
- في نيو ساوث ويلز.. طريقة سحرية لتوفير 700 دولار بنزين سنويًا
- السجن 3 سنوات عقوبة عدم إعادة الأبناء إلى أستراليا
- أستراليا تحذر منتهكي الخصوصية من عقوبات رادعة
- أستراليا تمهل المهاجرين لتقديم طلبات اللجوء حتى الأول من أكتوبر
- جوجل وفيسبوك.. هل ينقذان صحافة أستراليا؟
- هربا من غلاء المساكن في أستراليا.. السيارة تتحول إلى شقة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)