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في 2100.. أستراليا تغرق تحت الماء
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قالت صحيفة سيدني مورينيج هيرالد إن البيانات الجديدة الخاصة بالتغير المناخي تهدد بشكل متزايد مستوى سطح البحر وتهدد بغرق مناطق كثيرة في أستراليا.
وأضافت: "الصفائح الجليدية لأنتاركتيكا وغرينلاند تذوب بشكل أكبر من التوقعات السابقة للعلماء، مما يزيد احتمالات ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل متزايد في مناطق منخفضة بسيدني ومدن أخرى حول العالم.
وكشف بحث جديد أجرته الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن مستوى سطح البحر سيرتفع بحلول 2100 بين مترين إلى 2.7 مترا.
ويتجاوز ذلك توقعات سابقة، مثل الدراسة التي أجرتها عام 2013 "اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي" والتي توقعت ارتفاع سطح البحر بمقدار متر إضافي إذا استمرت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الارتفاع بلا هوادة.
بيد أن التوقعات الجديدة الأعلى تضمنتها خرائط جديدة أعدتها مؤسسة "كوستال ريسك أستراليا"( المخاطر الساحلية في أستراليا).
المؤسسة المذكورة دمجت بين التقديرات المذكورة وإحصائيات المد المتوقعة، وشكل الساحل الأسترالي.
الخرائط الجديدة تظهر أن مطارات سيدني وبريزبن وهوبارت ستغرق تحت المياه بحلول عام 2100 إذا تحققت توقعات ارتفاع سطح البحر مترين.
المناطق الأخرى التي تقبع تحت منطقة الخطر في سيدني تتضمن ميناء "سركيولار كواي" و"وينتورث بارك"، وحدائق "رويال بوتانيك"، و"وولومولو" و"روز باي".
من جانبه، قال الخبير ناثان إيتون: "إنه السيناريو الأسوأ بالنسبة لنا لعام 2100 وتتجاوز خطورته ثلاثة أضعاف التوقعات السابقة".
ومن بين المناطق المعرضة للخطر في الولايات الأسترالية الأخرى ميناء ملبورن، وSt Kilda و"دوكلاند".
وفي كوينزلاند، تقبع اجزاء من "نوسا" و"غولد كوست" وبورت دوجلاس" تحت التهديد.
أما في أستراليا الغربية، فإن أكثر المناطق المعرضة للخطر هو شاطئ كوتيسلو في بيرث.
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