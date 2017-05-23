رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز: سنجرد عبيد وماكدونالد من المعاش

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أعلنت غلاديز برجيكليان رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز عن مشروع قانون جديد بغرض تجريد الوزيرين العماليين السابقين بنيو ساوث ويلز إيدي عبيد وأيان ماكدونالد من معاشهما البرلماني اللذين يحصلان عليه من أموال دافعي الضرائب.

ويحصل عبيد على معاش سنوي يقدر بأكثر من 120 ألف دولار منذ خروجه من البرلمان عام 2011.

ماكدونالد اختار الحصول على معاشه بشكل إجمالي منذ خروجه من البرلمان عام 2010.

ولأن المعاش السنوي لماكدونالد يبلغ 135 ألف دولار، فإنه اختار الحصول على قيمة 10 سنوات إجمالية من المعاش، أي ما يوازي 1.3 مليون دولار.

وتأتي الخطوة بعد 5 شهور من قرار محكمة أسترالية سجن عبيد 5 سنوات بتهمة سوء السلوك أثناء تقلده منصبا عاما، وقبل أيام من النطق بالعقوبة في قضية ماكدونالد الذي أدين بنفس التهمة في مارس الماضي.

بيد أن الحكومة لن تستطيع التحرك ضد معاش عبيد وماكدونالد قبل مرور عام على إدانتهما انتظارا لنتيجة الاستئناف.

وقالت برجكليان: "الممارسات الفاسدة للسياسيين العمالين السابقين إيدي عبيد وأيان ماكدونالد تمثل خداعا تاما للثقة العامة".

وأردفت:" "هذه التغييرات تقدم تذكيرا قويا بأن مهمة السياسيين هنا ينبغي أن تقتصر على خدمة شعب نيو ساوث ويلز، لا خدمة أنفسهم".

وكان مشروع القانون قد تم التأشير عليه في ديسمبر الماضي تحت قيادة رئيس حكومة نيو ساوث ويلز آنذاك مايك بيرد بعد إدانة عبيد بتهمة الضغط على موظف بارز لصالح مصالح للعائلة في ميناء "سركيولار كواي" دون إخباره بحقيقة تلك المصالح.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا