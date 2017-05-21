طالبة جامعة ماكواري الأسترالية تحكي معاناتها مع "بورنو الانتقام"

المدعي العام الفيدرالي مارك سبيكمان مع نويل مارتن إحدى ضحايا "بورنو الانتقام".

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - وقفت نويل مارتن طالبة جامعة ماكواري الاسترالية بجوار المدعي العام بنيو ساوث ويلز مارك سبيكمان لتحكي عن معاناتها من "بورنو الانتقام"

وتم التلاعب في صور عادية لمارتن كانت قد نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخضوعها لعملية مونتاج حتى تبدو وكأنها مواد إباحية.

وأضافت: "لقد عدلوا صوري من خلال برنامج فوتوشوب بحيث تم تركيب وجهي على أجساد ممثلات بورنو في أوضاع جنسية".

ولفتت إلى أنها ذهبت إلى الشرطة لكنهم أخبروها أن عليها التعامل مع الوضع بمفردها.

وتابعت: "شعرت بخوف وخزي ويأس وعزلة".

وينص مشروع قانون جديد بولاية نيو ساوث ويلز على تجريم مشاركة أو تسجيل صور أو فيديوهات حميمية خاصة بدون موافقة.

ومن المتوقع أن يعمل القانون، حال تمريره، جنبا إلى جنب مع السلطات الفيدرالية المتعلقة بإعطاء أوامر لشركات الإنتنرت بحذف هذه الصور أو الفيديو، وفقا لما أعلنته حكومة نيو ساوث ويلز.

مارك سبيكمان المدعي العام بنيو ساوث ويلز سيقدم التشريع الجديد إلى البرلمان هذا الأسبوع بهدف مواجهة هؤلاء الذين ينشرون الصور المذكورة بغرض الإيذاء والإذلال، مما اصطلح على تسميته "بورنو الانتقام".

وقال سبيكمان: "سواء كان وراء ذلك محبون منبوذون أو عنف منزلي أو مصورون، فإن الأمر يحمل إذلالا وإكراها وإحراجا لهؤلاء الذين قدموا لهم صورا خاصة، لكنها لم تكن بغرض نشرها عبر أنحاء العالم".

وتابع: "تأثير ذلك على الضحايا هائل".

يذكر أن مشروع القانون الجديد يأتي في أعقاب اتفاق الأسبوع الماضي بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات بشأن مبادئ التشريع لمواجهة ظاهرة "بورنو الانتقام".

وذكر سبيكمان ان قانون الولاية المقترح سوف يغلق ثغرة تتعلق بدوافع مرتكبي تلك الجرائم.

ووفقا للتشريع الجديد، فإن مسألة الدافع وراء النشر لن توضع في الحسبان.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة بالحبس تصل إلى 3 سنوات لهؤلاء الذين يهددون بتسجيل ونشر صور.

تعريف الصورة الحميمية هي تلك التي تظهر أجزاء خاصة من الجسد.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا