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رئيس وزراء أستراليا بعد نتائج حصار مقهى سيدني: ينبغي تدخل الجيش
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أدت توصيات نتائج تحقيق حول حادث حصار مقهى "ليندت كافيه" بسيدني عام 2014 إلى اتخاذ رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول قرارا بإحداث تغييرات من أجل تيسير عملية تدخل قوات الدفاع في مثل هذه الحالات الطارئة.
وقال تيرنبول إن قوانين الدفاع الأسترالية التي يمتد عمرها إلى نحو قرن من الزمان ينبغي أن تخضع لتعديلات لتتواءم من التوصيات الناجمة عن حادث الحصار القاتل الذي نفذه الإيراني هارون مؤنس وأدى في النهاية إلى مقتل اثنين بجانب منفذ العملية.
وأثار رئيس الوزراء الأسترالي إمكانية منح الضوء الأخضر لقوات الدفاع الأسترالية للتدخل في الحوادث الإرهابية.
وكانت النتائج قد نوهت إلى أن لم يكن هناك أساس قانوني يسمح بإعطاء اوامر لكوماندوز الجيش بالدخول إلى المقهى لأنه حصار نفذه مسلح واحد.
وفي أعقاب هجوم مانشستر في بريطانيا الذي أودى بحياة 22 على الأقل، ألمح تيرنبول إلى إمكانية إحداث تغييرات تشريعية هامة، وأضاف: "ينبغي أن نكون أكثر ذكاء من هؤلاء الذين يسعون إلى الإضرار بنا، سنعمل دائما بدون هوادة للحفاظ على أستراليا آمنة".
وخلال حصار "ليندت كافيه" لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم اثنين من الرهائن، هما مدير المقهى ومحامية، بالإضافة إلى مان
هارون مؤنس الذي كان قد أعلن بشكل منفرد ولاءه لداعش.
وأردف تيرنبول خلال وقت الأسئلة في البرلمان: "ستدرس الحكومة التوصيات بحذر، وتواصل تعزيز الترتيبات اللازمة".
وكانت نتائج التحقيق في حصار مقهى سيدني قد ألقت باللوم على بعض أجهزة تنفيذ القانون بالكومنولث جراء حجبها معلومات أمنية هامة عن مؤنس.
كما انتقد التقرير عدم الاستعانة بقوات كوماندوز خاصة تابعة للجيش لفك الحصار.
صورة للشرطة وهي تقتحم مقهى ليندت كافيه بسيدني عام 2014
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